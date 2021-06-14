مصور على غزلان وخطيبته بسيشن «القرصان»: استغرقنا 6 ساعات

دائمًا ما يكون البلوجر علي غزلان وخطيبته محط أنظار الجميع، خاصًة من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتصدران التريند، ومحرك البحث جوجل، إلا أن هذه المرة قرر الاثنين الترويج للسياحة المصرية على طريقتهم الخاصة، وعن طريق جلسة تصوير جديدة تجمع بينهما.

وأعرب يوسف منصور، مصور جلسة التصوير الخاصة بالبلوجر واليوتيوبر علي غزلان وخطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، عن بالغ سعادته لكونه هو أحد صناع جلسة التصوير هذه التي تروج للسياحة الداخلية المصرية.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن المشاركين في جلسة التصوير هذه هو هيثم دهب مصفف شعر، الذي صفف شعر فرح شعبان، موضحًا أن اليوتيوبر علي غزلان هو من اختار أن تكون الجلسة على شكل الفيلم الأجنبي "القرصان"، وأن تكون جلسة التصوير في منطقة مارينا الساحل الشمالي.

وأشار يوسف منصور، مصور جلسة التصوير الخاصة إلى أن الجلسة استغرقت حوالي 6 ساعات حتى أن تم الانتهاء منها بهذا الشكل.

جدير بالذكر أن البلوجر واليوتيوبر علي غزلان، أعلن في منتصف شهر مايو الماضي خطوبته من فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، ونشر غزلان وخطيبته صورًا من حفل خطوبتهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب اليوتيوبر على غزلان، على الصور التي جمعت بينه وبين فرح شعبان في الخطوبة: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".