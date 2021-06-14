الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصور على غزلان وخطيبته بسيشن «القرصان»: استغرقنا 6 ساعات

علي غزلان وخطيبته
علي غزلان وخطيبته

دائمًا ما يكون البلوجر علي غزلان وخطيبته محط أنظار الجميع، خاصًة من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتصدران التريند، ومحرك البحث جوجل، إلا أن هذه المرة قرر الاثنين الترويج للسياحة المصرية على طريقتهم الخاصة، وعن طريق جلسة تصوير جديدة تجمع بينهما.

وأعرب يوسف منصور، مصور جلسة التصوير الخاصة بالبلوجر واليوتيوبر علي غزلان وخطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، عن بالغ سعادته لكونه هو أحد صناع جلسة التصوير هذه التي تروج للسياحة الداخلية المصرية.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن المشاركين في جلسة التصوير هذه هو هيثم دهب مصفف شعر، الذي صفف شعر فرح شعبان، موضحًا أن اليوتيوبر علي غزلان هو من اختار أن تكون الجلسة على شكل الفيلم الأجنبي "القرصان"، وأن تكون جلسة التصوير في منطقة مارينا الساحل الشمالي.

وأشار يوسف منصور، مصور جلسة التصوير الخاصة إلى أن الجلسة استغرقت حوالي 6 ساعات حتى أن تم الانتهاء منها بهذا الشكل.

جدير بالذكر أن البلوجر واليوتيوبر علي غزلان، أعلن في منتصف شهر مايو الماضي خطوبته من فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، ونشر غزلان وخطيبته صورًا من حفل خطوبتهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب اليوتيوبر على غزلان، على الصور التي جمعت بينه وبين فرح شعبان في الخطوبة: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".

اليوتيوبر علي غزلان سيشن جلسة تصوير خطيبته فرح شعبان

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة