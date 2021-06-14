حاتم حشمت: «التنسيقية» أثبتت جدارتها البرلمانية والتنفيذية

هنأ اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تدشينها .

وأكد أن التنسيقية أثبت جدارتها وفاعليتها على كافة المستويات البرلمانية والسياسية والتنفيذية حيث ضمت خيرة شباب الوطن الذين ارتقوا على خلفياتهم الايدلوجية لصالح المصالح الوطنية المصرية وقد عززت التنسيقية في فترة قليلة مهاراتهم وباتت مستودعا للخبرات والمهارات والأفكار البناءة لصالح القضايا الوطنية .

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم وعزز العمل الشبابى والحزبى ومكن الشباب في كافة المناصب السياسية والتنفيذية وفق دستور 2014 الذى عزز من تمثيل الشباب والمرأة في كافة المناصب ليسهم الشباب في القضايا الوطنية وفى بناء حاضره ومستقبله .

وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب كان وسيظل داعم للتنسيقية من خلال كوادره لإيمانه بدورها ورسالتها وأنشطتها في القضايا المصرية متمنيا مزيد من النجاح والتوفيق للتنسيقية خاصة وأن الوطن يحتاج إلى تضافر جميع أبنائه

فيما ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين، وخلال المناقشات رأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر وما يتوقع بأن تشهد مصر قريباً طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالانتهاء من أعمال تطوير الغردقة وتنفيذ المشروعات العاجلة بها ( المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة ) وبما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية .

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:

- استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والمبادرات لدعم قطاع السياحة وتقليل حجم الرسوم والتكاليف المفروضة على السائحين، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات مع التأكيد على أهمية وجود جهة واحدة لاستخراج التراخيص .

- رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحى والفندقى، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية .

- استمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية المختلفة .

- ابتكار شكلاً جديداً للترويج لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية ، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة .

- القيام بزيارة ميدانية لمدينة الغردقة للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بها على أرض الواقع .