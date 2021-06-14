الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حاتم حشمت: «التنسيقية» أثبتت جدارتها البرلمانية والتنفيذية

اللواء حاتم حشمت
اللواء حاتم حشمت

هنأ اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تدشينها .

وأكد أن التنسيقية أثبت جدارتها وفاعليتها على كافة المستويات البرلمانية والسياسية والتنفيذية حيث ضمت خيرة شباب الوطن الذين ارتقوا على خلفياتهم الايدلوجية لصالح المصالح الوطنية المصرية وقد عززت التنسيقية في فترة قليلة مهاراتهم وباتت مستودعا للخبرات والمهارات والأفكار البناءة لصالح القضايا الوطنية .

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم وعزز العمل الشبابى والحزبى ومكن الشباب في كافة المناصب السياسية والتنفيذية وفق دستور 2014 الذى عزز من تمثيل الشباب والمرأة في كافة المناصب ليسهم الشباب في القضايا الوطنية وفى بناء حاضره ومستقبله .

وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب كان وسيظل داعم للتنسيقية من خلال كوادره لإيمانه بدورها ورسالتها وأنشطتها في القضايا المصرية متمنيا مزيد من النجاح والتوفيق للتنسيقية خاصة وأن الوطن يحتاج إلى تضافر جميع أبنائه

 

فيما ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين، وخلال المناقشات رأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر وما يتوقع بأن تشهد مصر قريباً طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالانتهاء من أعمال تطوير الغردقة وتنفيذ المشروعات العاجلة بها ( المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة ) وبما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية .

 

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:

 

- استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والمبادرات لدعم قطاع السياحة وتقليل حجم الرسوم والتكاليف المفروضة على السائحين، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات مع التأكيد على أهمية وجود جهة واحدة لاستخراج التراخيص . 

- رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحى والفندقى، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية . 

- استمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية المختلفة . 

- ابتكار شكلاً جديداً للترويج لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية ، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة . 

- القيام بزيارة ميدانية لمدينة الغردقة للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بها على أرض الواقع .

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دستور 2014

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت