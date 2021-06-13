الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توقف حركة القطارات بسبب حريق بجوار مزلقان فى شبرا الخيمة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة.

واضطرت القوات لفصل التيار الكهربائي عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق، حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، بينما لم يتجاوز توقف حركة القطارات الدقائق العشر.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر العربي إخطارًا من العميد هيثم شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وجرى فصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق.

حريق بجوار مزلقان في شبرا الخيمة
حريق بجوار مزلقان في شبرا الخيمة
قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية حريق محدود مزلقان كوبري الشرقاوية الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة

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