طلب إحاطة للمطالبة بالتخفيف عن طلاب الثانوية العامة بسبب كورونا

مع قرب انطلاق الامتحانات

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن العملية التعليمية على مستوى الجمهورية وتضارب القرارات بخصوص الثانوية العامة، التي تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، وعدم التخفيف على الطلاب نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

- قرارات متضاربة

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن قرارات وزير التربية والتعليم متضاربة فكل يوم يصدر قرارات بعكس سابقه، مما زاد من حيرة الطلاب وأولياء الأمور مما يؤكد أن خطة الدكتور طارق شوقي في إصلاح أحوال العملية التعليمية التي أعلن سابقًَا عن إطلاقها، لم تحقق النتائج المرجوة منها على مدار سنوات توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أنها تهدد مستقبل الطلاب في ظل القرارات المتخبطة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت جداول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة الأدبية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية، والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 15 يوليو الجغرافيا، والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

فيما تبدأ الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية، يوم 10 يوليو 2021 باللغة العربية، و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، و17 يوليو الكيمياء، وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23، من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء، ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

