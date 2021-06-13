ضبط سائق دهس طفلًا بسيارته فى بنها

تمكنت مباحث مركز شرطة بنها من القبض على السائق المتسبب في وفاة طفل عمره 10 سنوات في قرية شبلنجة بعد أن صدمه بسيارته أثناء قيادة عجلة في الشارع وفر هاربًا بسيارته.

وكشفت كاميرات المراقبة أرقام السيارة ومواصفاتها، وتبين أنه من منطقة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم ضبطه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا ببلاغ لشرطة النجدة باصطدام سيارة نقل بطفل وتوفى في الحال في منطقة شبلنجة دائرة مركز بنها.

وانتقل المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز وقوات الأمن، وتبين أن الطفل المتوفى يدعى "محمد. م. م" 10 سنوات، وكان يقود دراجة بدال هوائية فصدمته سيارة نقل على طريق شبلنجة منيا القمح وفرت هاربة.

وبفحص إحدى الكاميرات في منطقة الحادث تبين أن السيارة المتسببة في الحادث نقل رقم 3618 وأن قائدها يدعى "س م ا" من منطقة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

وتمكن النقيب إسلام صادق معاون مباحث المركز من ضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.