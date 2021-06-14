الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب محافظ قنا: «تنسيقية الأحزاب» استطاعت أن تؤهل جيلا قادرا على القيادة

حازم عمر
حازم عمر

وجه حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها وانطلاقها في الحياة السياسية.

وقال عمر: "لا غرابة في أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أثارت اهتمام وإعجاب الغالبية من المتابعين للشأن العام، لأنها اتخذت من الحوار والنقاش سبيلاً لها في التعامل مع القضايا التي تشغل اهتمام القطاع العريض من المصريين، واستطاعت أن تؤهل جيلاً قادراً على القيادة وتحمل المسئولية". 

وأضاف: "كشف تجربة نواب المحافظين عن مهارة أعضائها في التوفيق بين المتطلبات السياسية والتنفيذية، فسياسياً دعموا المبادرات الشبابية وتفاعلوا معها، وحرصوا على أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم دون كلل أو ملل، وتنفيذياً، نجحوا في إحراز تقدم واضح فيما أسند إليهم من مهام إدارية وتنفيذية، نتيجة ما اكتسبوه من خبرة مهنية في أعمالهم السابقة وخبرة سياسية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

واختتم: "وهكذا، رسخت التنسيقية نموذجاً لنخبة من طراز "رجل الدولة" الذي يعمل من أجل الخير للبلاد، ويوظف السياسة لخدمة النفع والصالح العام".

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

FB_IMG_1623605518773
FB_IMG_1623605518773
حازم عمر نائب محافظ قنا أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تحمل المسئولية القيادة الأحزاب المحافظين

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت