نائب محافظ قنا: «تنسيقية الأحزاب» استطاعت أن تؤهل جيلا قادرا على القيادة

وجه حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها وانطلاقها في الحياة السياسية.

وقال عمر: "لا غرابة في أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أثارت اهتمام وإعجاب الغالبية من المتابعين للشأن العام، لأنها اتخذت من الحوار والنقاش سبيلاً لها في التعامل مع القضايا التي تشغل اهتمام القطاع العريض من المصريين، واستطاعت أن تؤهل جيلاً قادراً على القيادة وتحمل المسئولية".

وأضاف: "كشف تجربة نواب المحافظين عن مهارة أعضائها في التوفيق بين المتطلبات السياسية والتنفيذية، فسياسياً دعموا المبادرات الشبابية وتفاعلوا معها، وحرصوا على أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم دون كلل أو ملل، وتنفيذياً، نجحوا في إحراز تقدم واضح فيما أسند إليهم من مهام إدارية وتنفيذية، نتيجة ما اكتسبوه من خبرة مهنية في أعمالهم السابقة وخبرة سياسية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

واختتم: "وهكذا، رسخت التنسيقية نموذجاً لنخبة من طراز "رجل الدولة" الذي يعمل من أجل الخير للبلاد، ويوظف السياسة لخدمة النفع والصالح العام".

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".