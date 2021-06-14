«رفضنّا دفع الإتاوة».. شاب يروي تفاصيل مقتل عمه على يد شخصين فى بولاق الدكرور

على غرار عصابة قطّاع الطرق في فيلم "سلام يا صاحبي" شخلل عشان تعدى، شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة واقعة مؤسفة بإقدام مجموعة من البلطجية إلى إصابة شخصين وقتل ثالث لرفضهم دفع الإتاوة لهم.

روى عبد الرحمن- شاب يعمل مع والده في محل بويات بمنطقة بولاق الدكرور- تفاصيل تعرضه هو ووالده للاعتداء وقتل عمه على يد مجموعة من البلطجية لرفض دفع الإتاوة.

وقال عبدالرحمن في حديثه لـ"الدستور" إن عمه "حسين" عامل، لديه أربعة أبناء أكبرهم عمره 15 سنة، قُتل غدرا على يد اثنين اشقاء مسجلين خطر، انتقاما من شقيقه- والدي- على رفضه دفع إتاوة فرضها البلطجية عليه فى منطقه مساكن كفر طهرمس فى بولاق الدكرور.

وأضاف: "كانت البداية عندما تقابل المتهم "سيف" مسجل خطر مع والدي شقيق المجنى عليه "الشيخ مجدى" صاحب محل بويات، فطلب منه دفع إيتاوه نظير تواجده في المنطقة التي هي تحت سيطرته، فرفض الأخير دفع أي شيء قائلا "أنت بأي حق تأخذ أموال الناس بالباطل"، ليرد عليه المتهم "استناني عند المحل ونشوف راح تدفع ولا لأ".

وتابع: ”كل منهم ذهب إلى حال سبيله، حتى فوجئنا يوم الخميس الماضى، بقدوم المتهم ومعه شقيقه المتهم "إبراهيم" لديه معلومات جنائية أمام المحل وكانوا يحملوا أسلحه بيضاء لمحاولة ترويعنا خرج لهم والدى لتهدئتهم خوفا على أكل العيش ولا نريد مشاكل مع أحد وخصوصا هؤلاء لهم العديد من وقائع السرقة والاعتداءات على الممتلكات، لكنه لم يستمعوا له مستمرين في الشتائم والتهديد، ثم بعدها هجموا على والدى بأسلحتهم البيضاء فتدخلنا ونحن ليس معنا أي شيء ندافع به عن أنفسنا حتى تمكنوا من إصابتنا"، موضحا: “أصيبت بجرح عميق ٢٥ غرزة بالقرب من منطقة الرئة كما أصيب والدي يجرح عميق في الركبة ١٥غرزة تسبب في قطع أوردة وعلى إثر ذلك نقلنا إلى المستشفى”.

الضحية

واستكمل: "وبعد ساعتين أثناء وجودنا في المستشفى جاءنا خبر مقتل عمى "حسين" عامل، حيث تربص له المتهمين أثناء عودته وتم نصب كمين له وقتلاه غدر، فقد كان لا يعلم أننا تشاجرنا من الأساس".

المتهمين



وبدورهم، تمكن رجال المباحث فور إبلاغهم من ضبط أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.