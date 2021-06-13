«فجر الشرق وحماة السماء».. العلاقات العسكرية بين مصر وباكستان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول نديم رضا رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور” أبرز التعاون العسكري بين مصر وباكستان.

فى ١٠ نوفمبر من عام ٢٠١٩، اختتمت فعاليات التدريب المشترك "فجر الشرق 1" والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذي استمر خلال أسبوعين على الأراضي الباكستانية.

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر، ظهر الجميع بمستوى متميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية. وتضمن التدريب قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوي السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر .

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية والملحق العسكري المصري والملحق العسكري الأردني.

بينما في ٩ يونيو من العام الجاري، أُختتمت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك "حماة السماء- ١"، والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى للمرة الأولى بمصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة فى التدريب والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.

وأكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوى الباكستانى أهمية تنفيذ تدريب "حماة السماء - 1" مع قوات الدفاع الجوى المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين البلدين الصديقين.