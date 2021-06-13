بالأرقام.. تفاصيل وحجم الاستثمارات بين مصر وفرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بحضور عدد من وزراء مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وحرص فرنسا على تعزيز وتنوع الاستثمارات.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الاستثمارات بين مصر وفرنسا.

- بدأ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار، حيث تجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات.



- بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال العام المالي 2019- 2020، لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي الأسبق، بنسبة ارتفاع 17.9%.



- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%.



- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%.



- سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

وعن أهم 10 مجموعات سلعية بين مصر وفرنسا، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الآلات والأجهزة الكهربائية جاءت على رأس قائمة أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر لفرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة صادراتها 138.2 مليون دولار، بينما جاء في المرتبة الثانية الأسمدة 134.5 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة منتجات كيماوية عضوية 55.4 مليون دولار، والمرتبة الرابعة الملابس 40.6 مليون دولار.



وطبقا للهيئة العامة للاستعلامات فإن قيمة صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها بلغت 38.3 مليون دولار، ثم زيوت عطرية 14.5 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 13.4 مليون دولار، ثم فواكه وأثـمار 10.2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته 8.9 مليون دولار، وأخيراً ألومنيوم ومصنوعاته 8.3 مليون دولار.



واحتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة وارداتها 290.5 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الحبوب 207.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 166 مليون دولار، ثم مراجل وآلات 150.1 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية 108.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية متنوعة 100.9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 64.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 64.2 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل 54.3 مليون دولار، وأخيراً وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 49.8 مليون دولار.