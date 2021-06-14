الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سارة عبدالرحمن فى ثوب جديد بمسلسل «ليه لأ» أمام منة شلبى

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

من فتاة تائهة في البحث عن ذاتها وهويتها، إلى سيدة أعمال ناجحة ومجتهدة، تظهر سارة عبدالرحمن في ثوب جديد من خلال شخصية المهندسة رانيا في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!"، بطولة النجمة منة شلبي، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر على منصة شاهد خلال ثلاثة أيام فقط من انطلاقه. 

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سارة عبدالرحمن

واستطاعت سارة عبدالرحمن أن تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، خاصة في فترة الدراسة الجامعية وما بعد التخرج، وذلك من خلال العديد من الأعمال التي شاركت فيها وعلى رأسها مسلسل سابع جار، الذي قامت فيه سارة بشخصية هبة التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، وانطباعاً خاصاً بكونها واحدة من أفراد العائلة.

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سارة عبدالرحمن

 بينما نراها في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" وهي امرأة ناضجة وطموحة وأم مستقلة لطفلة عندها سبع سنوات، لكنها يبدو أن طموحها وتطلعاتها العملية أقوى من دورها كأم، وهو ما نستنتجه من أحداث أولى حلقات المسلسل عندما أعطت الأولوية لعملها على رغبة طفلتها في الذهاب في رحلة تجمعهما مع الأب، والذي يقوم بدوره أحمد حاتم، فإلى أي مدى سيقودها طموحها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

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سارة عبدالرحمن

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" يدور حول ندى طبيبة العيون التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك. 

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سارة عبدالرحمن

مسلسل "ليه لأ" من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر.

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