كي لا تتكرر واقعة اللاعب الدنماركي.. 8 نصائح من جمعية القلب الأمريكية تعرف عليها

حادث أليم وقع أمس في الملاعب الأوروبية، حيث تعرض لاعب خط وسط نادي إنتر ميلان الايطالي، نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن إلى إصابة خطيرة أدت إلى وقوعه وإغمائه في أرض الملعب.

وسقط إيركسن مغشيا على أرض الملعب وحاول اللاعبون إنقاذه وتعديل وضعية جسديه لتجنب عملية بلع اللسان، وعلى الفور قام الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك بعمل إسعاف CPR وهو ما أنقذ حياة اللاعب كريستيان إريكسن سريعا.

ومن جانبها، قدمت جمعية القلب الأمريكية عدة نصائح مهمة لمحاولة عمل إنعاش قلبي إذا احتاج الشخص لعملها.

- عليك إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط، وذلك بتوجيه الضغطات على الصدر باستمرار بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة إلى حين وصول المسعفين.

- عليك التحقق من وجود النبض والتنفس، فإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض في خلال 10 ثوانٍ، فابدأ الضغطات الصدرية، ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء أنفاس الإنقاذ.

- إذا كنت مدربا بشكل جيد على الإنعاش الرئوي القلبي ابدأ الضغطات الصدرية فقط وذلك بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

- يساعد الإنعاش القلبي الرئوي على تدفق الدم المشبع بالأكسجين إلى الدماغ وغيره من أعضاء الجسم إلى أن يتمكن فريق العلاج الطبي من استعادة نظام القلب الطبيعي.

- استخدم يديك للضغط بقوة وسرعة على صدر الشخص المصاب.

- اجعل الشخص المريض مستلقيًا على ظهره فوق سطح ثابت.

- اجلس على ركبتيك بجوار رقبة الشخص المريض وكتفيه.

- ضع أسفل راحة إحدى يديك على منتصف صدر الشخص المصاب بين حلمتي صدره.

كانت موجة من التعاطف قد انطلقت أمس السبت أثناء المباراة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر سقوط اللاعب الدنماركي على الأرض بشكل مفاجئ، ففي الوقت الذي ظن فيه المشاهدين إن اللاعب قد ابتلع لسانه ومات في الملعب، ظهر الفريق الطبي وهو يحاول مساعدته بكل ما يمتلكه من مقومات.

وأثار نزول زوجة اللاعب المصاب إلى أرض الملعب تعاطف المشاهدين، حيث نزلت زوجة اللاعب الدنماركي إلى الملعب وهي تبكي خوفا عليه بينما حاول كابتن الفريق تهدئتها في مشهد أثار تعاطف الجميع.