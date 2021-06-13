بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

حادث أليم وقع أمس في الملاعب الأوروبية، حيث تعرض لاعب خط وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي، نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن إلى إصابة خطيرة أدت إلى وقوعه وإغمائه في أرض الملعب.

وسقط إريكسن مغشيا على أرض الملعب وحاول اللاعبون إنقاذه وتعديل وضعية جسديه لتجنب عملية بلع اللسان، وعلى الفور قام الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك بعمل إسعاف CPR وهو ما أنقذ حياة اللاعب كريستيان إريكسن سريعا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جهاز cpr.

- كلمة CPR تعني الإنعاش القلبي الرئوي، وهي عملية إسعافية طارئة.

- يقوم المسعفون وإخصائيو إصابات الملاعب، بعمل cpr للحفاظ على وظائف القلب والدماغ.

- في حال حاجة المصاب إلى هذا الجهاز يعني ذلك أن المصاب دخل في حالة موت سريري.

- في حال لم يتم عملية الإنعاش على الفور، تبدأ خلايا الدماغ بالتلف في دقائق ومن ثم يعقبها وفاة.

- يحافظ إسعاف CPR على تدفق الدم المشبع بالأكسجين إلى الدماغ وسائر أعضاء الجسد، في حالة توقف القلب عن النبض.

- تعتبر C اختصار لي Cardio المقصود بها القلب، أما P فيقصد بها pulmonary أي الرئة والنبض، وR هي resuscitation الإنعاش.

كانت موجة من التعاطف قد انطلقت أمس السبت أثناء المباراة، على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر سقوط اللاعب الدنماركي على الأرض بشكل مفاجئ، ففي الوقت الذي ظن فيه المشاهدون أن اللاعب قد ابتلع لسانه ومات في الملعب، ظهر الفريق الطبي وهو يحاول مساعدته بكل ما يمتلكه من مقومات.

وأثار نزول زوجة اللاعب المصاب إلى أرض الملعب تعاطف المشاهدين، حيث نزلت إلى الملعب وهي تبكي خوفا عليه بينما حاول كابتن الفريق تهدئتها في مشهد أثار تعاطف الجميع.