النيابة تستعجل التحريات فى قتل عاطل لشقيقه وإصابة 4 من أفراد أسرته

تستكمل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، تحقيقاتها حول اتهام عاطل بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته و3 آخرين من أفراد أسرته، وقد استعجلت النيابة التحريات التكميلية حول الحادث، كما طالبت توقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان ما به من إصابات بعدما اتهم أفراد أسرته بالتعدي علية بأسلحة بيضاء ومحاولة قتله، وقد جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد رحلة هروب استمرت لمدة 5 أيام.

وأكد المتهم " م.س.ن" خلال التحقيقات التي أجراها أحمد رأفت، مدير نيابة الصف أنه ذهب لوالدته لمطالبتها بجزء من معاش والده ولكنه فوجئ بأشقائه قد أحضروا سلاح أبيض "سكاكين " وقاموا بضربه حتي أصيب بجروح في قدمه، ليس هذا فقط بل أحضر نجل شقيقه أداة صلبه "عتله"، وحاول ضربه على رأسه، وقد أنكر المتهم تعديه على أفراد أسرته، مشيرا إلى أنه حاول الدفاع عن نفسه والتصدي لضرباتهم، مرددا: "لم أقوم بقتل أحد ولا ـعلم ما حدث بعد ذلك" .

وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة في وقت سابق أن المتهم عاطل ولا يمتلك مصدر رزق، ويحتاج إلى المال لتسديد ديونه، لذلك قرر أن يطلب نقودا من والدته "ف. ح.م"، ويوم الواقعة توجه إليها بالمسكن الذي شهد الحادث بمنطقة كفر طرخان، وطلب منها أن تعطيه نصف معاش والده مرددا: "إنتي استوليتي على فلوس أبويا وأن لي حق فيها"، فرفضت أن تعطيه المال، فشعر بالغضب وسحبها خارج الغرفة وأخرج سلاح أبيض "سنجه" وسدد لها طعنتين بالبطن.

وأضافت التحقيقات أن شقيقه الأكبر "ن. س.ن" يبلغ من العمر 55 عاما، فور سماعه صرخات والدته تدخل للدفاع عنها فسدد له المتهم طعنة نافذة بمنطقة البطن أدت لوفاته في الحال وفورا أن شاهدته زوجته بهذه الحالة استنجدت بالجيران، وحاولت الدفاع عنه ولكن المتهم طعنها هي الاخري، ولم يكتف بذلك بل قام بطعن شقيقه "ز. س" البالغ من العمر 34 عام، مما أدي لإصابته بجرح بذراعه، كما وجه طعنة " أ. ز" نجل شقيقه الأخير الذي حاول الدفاع عن والده، مما أدي لإصابته بجرح بمنطقة الرقبة وفر هاربا، وعلي الفور حضرت الجيران وقاموا بإبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث تحفظت على الجثة تحت تصرف في النيابة وقامت بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وفور الإنتهاء من التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتجديد له في الميعاد.

يذكر أن ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد، نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين بمنطقة كفر طرخان بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين نشوب مشاجرة أسرية أقدم فيها عاطل على قتل شقيقه طعنا وإصابة والدته وشقيقه الثالث ونجله وزوجة المجني عليه الأول ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.