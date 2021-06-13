الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رحلة محمد حسين يعقوب من دبلوم المعلمين إلى الاستدعاء في خلية «داعش إمبابة»

محمد حسين يعقوب
محمد حسين يعقوب

تصدر محمد حسين يعقوب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، كما أصبح ضمن أولى محركات البحث على موقع جوجل، بعد قرار المحكمة أمس السبت بضبطه وإحضاره بسبب قضية خلية داعش.

"معلومات عن محمد حسين يعقوب"
ولد محمد حسين يعقوب في قرية المعتمدية التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، وحصل على دبلوم المعلمين، وتزوج وهو لم يكمل عامه العشرين بعد.

سافر محمد حسين يعقوب إلى المملكة العربية السعودية لتعلم العلوم الشرعية بحسب قوله في إحدى البرامج، ثم عاد إلى مصر وتكرر سفره إلى المملكة السعودية على فترات متقاربة.

حفظ محمد حسين يعقوب القرآن، وعمل بمركز معلومات السنة النبوية، وبرز اهتمامه منذ البداية بكتب الأئمة مثل ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ، والذهبي.

يذكر أن الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، أمرا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وذلك بعد عدم حضوره للمحكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

السعودية الدولة داعش محافظة مصر الشيخ محمد حسين يعقوب

الأكثر قراءة

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

إنجاز جديد.. «الدستور» تتابع عملية تطوير محطة الزهراء للخيول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة