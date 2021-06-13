رحلة محمد حسين يعقوب من دبلوم المعلمين إلى الاستدعاء في خلية «داعش إمبابة»

تصدر محمد حسين يعقوب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، كما أصبح ضمن أولى محركات البحث على موقع جوجل، بعد قرار المحكمة أمس السبت بضبطه وإحضاره بسبب قضية خلية داعش.

"معلومات عن محمد حسين يعقوب"

ولد محمد حسين يعقوب في قرية المعتمدية التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، وحصل على دبلوم المعلمين، وتزوج وهو لم يكمل عامه العشرين بعد.

سافر محمد حسين يعقوب إلى المملكة العربية السعودية لتعلم العلوم الشرعية بحسب قوله في إحدى البرامج، ثم عاد إلى مصر وتكرر سفره إلى المملكة السعودية على فترات متقاربة.

حفظ محمد حسين يعقوب القرآن، وعمل بمركز معلومات السنة النبوية، وبرز اهتمامه منذ البداية بكتب الأئمة مثل ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ، والذهبي.

يذكر أن الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، أمرا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وذلك بعد عدم حضوره للمحكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.