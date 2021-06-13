رحلة محمد حسين يعقوب من دبلوم المعلمين إلى الاستدعاء في خلية «داعش إمبابة»
تصدر محمد حسين يعقوب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، كما أصبح ضمن أولى محركات البحث على موقع جوجل، بعد قرار المحكمة أمس السبت بضبطه وإحضاره بسبب قضية خلية داعش.
"معلومات عن محمد حسين يعقوب"
ولد محمد حسين يعقوب في قرية المعتمدية التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، وحصل على دبلوم المعلمين، وتزوج وهو لم يكمل عامه العشرين بعد.
سافر محمد حسين يعقوب إلى المملكة العربية السعودية لتعلم العلوم الشرعية بحسب قوله في إحدى البرامج، ثم عاد إلى مصر وتكرر سفره إلى المملكة السعودية على فترات متقاربة.
حفظ محمد حسين يعقوب القرآن، وعمل بمركز معلومات السنة النبوية، وبرز اهتمامه منذ البداية بكتب الأئمة مثل ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ، والذهبي.
يذكر أن الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، أمرا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وذلك بعد عدم حضوره للمحكمة.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.