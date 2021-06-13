الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر

جولة محافظ سوهاج
جولة محافظ سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مشروع إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه المهندس حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق .

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية بديلة تليق بمحافظة سوهاج، والعمل على راحة المواطنين،  مشيرا إلى أن السوق الجديد يقع على مساحة   1200 متر مربع، ويضم 140 محل تجاري، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى نقل سوق مدينة ناصر القديم من وسط الكتلة السكانية، بالإضافة إلى تسكين الباعة الجائلين، والقضاء على الإشغالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار وكيل وزارة الاسكان إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل أعمال الخرسانات والمباني بتكلفة 4 مليون جنيه، لافتا إلى أن السوق يتكون من طابقين، ويضم كل طابق 70 محل تجاري، وسيتم البدء فورا في أعمال المرحلة الثانية، والتي تم رصد مبلغ 4 مليون جنيه لها، وتشمل تقسيم المحلات التجارية، وأعمال التشطيبات النهائية.

تطوير الاسواق سوهاج عمل سياح السوق على وقف التجارى اليوم العشوائى الحج المواطنين محافظ

الأكثر قراءة

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

إنجاز جديد.. «الدستور» تتابع عملية تطوير محطة الزهراء للخيول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة