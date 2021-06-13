«مرض وسرقة واعتداء إخواني».. مواقف حزينة في حياة ميار الببلاوي

تصدرت الفنانة ميار الببلاوي محركات البحث في الساعات الماضية، حيث أجرت عملية جراحية أمس السبت، وطمأن ابنها متابعيها على السوشيال ميديا ونشر صورة لوالدته في المستشفى، بعد خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الرسمي، معلقا عليها: "الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرًا يارب".

لم تكن هذه الأزمة الصحية الأولى، حيث إن ميار الببلاوي سبق وأن سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج أوائل العام الجاري، وظلت داخل العناية المركزة 17 يومًا في المستشفى وركبت دعامة.

"سرقة شقتها"

في ٢٩ مارس من العام الماضي، تعرضت ميار الببلاوي للسرقة، حيث تمت سرقة شقتها بحدائق الأهرام عقب عودتها من منزل والدتها في منطقة المهندسين.

وعلقت ميار آنذاك عن حادث السرقة قائلة: "كنت متواجدة بمنزل والدتى بالمهندسين بصحبة ابنى، وعقب عودتي في العاشرة مساءً لشقتي بحدائق الأهرام صعدت فى الأسانسير وتركت ابنى يركن السيارة، حتى فوجئت بأن باب شقتي مفتوحًا، فأصبت بحالة خوف وفزع".

"حادث سيارة"

في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧ نجت الفنانة ميار الببلاوي من حادث سيارة على طريق المطار، وأصيب زوجها وابنها وصديقه، وكتبت ميار عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "لله الأمر من قبل ومن بعد، فى طريقى للمطار عملت حادثة أنا وابنى وزوجى وصاحب ابنى وعربيتى انتهت تمامًا والإيرباج اتفتح حادثة موت بمعنى الكلمة".

وتابعت ميار الببلاوي: "الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه، بس ادعوا لمحمد ابنى هموت عليه، صاحبه اتعور في دماغه ومناخيره اتكسرت، ومحمد رجله وأنا اتخرشمت ودماغى اتعورت وجوزي عينه ودراعه، ربنا عالم بيا، ياريت كنت أنا بس ابنى لأ".

"وفاة شقيقها"

في ٢٠ يوليو من العام الماضي توفى شقيقها، ما أثار الحزن في قلبها، وكتبت الفنانة ميار الببلاوي من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك : "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين أختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

"اعتداء الإخوان عليها"

في سبتمبر ٢٠١٣، تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لاعتداء من أحد البلطجية التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك أمام منزلها بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت ميار الببلاوي: إنه انهال عليها بالضرب المبرح وسحلها على الأرض، وكان يستهدف موتها.