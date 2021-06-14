والد الننى: ابنى لن يلعب فى مصر سوى للأهلى

قال ناصر النني، نجم نادي بلدية المحلة ومدربه الأسبق، ووالد اللاعب محمد الننى، نجم فريق الأرسنال والمنتخب المصرى، إن والدة محمد - عليها رحمة الله - تمنت رؤيته يلعب في صفوف الأهلي وأن جميع العائلة مشهورين بعشق النادي الأحمر.

وأضاف "النني"، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أن نجله حال لعبه في مصر فسيكون الأقرب هو تحقيق حلم والدته واللعب للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه أمر غير مطروح الآن لأن النني الصغير كابتن وقائد أحد أعرق فرق العالم وهو الأرسنال الإنجليزي.

الننى وأسرته

وكشف النني الكبير، تفاصيل زيارته الأخيرة لمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بعد فترة غياب اقتربت من 4 سنوات على التوالى، أنه سعيد باستقبال أهالى المدينة لنجله محمد والتقاط الصور التذكارية معهم، ما يجعله يشعر بالفخر لحبهم ومساندتهم له، لافتًا إلى أنه قام بزيارة أقاربه وأصدقائه فى أول يوم من الإجازة، كما استقبل عدد من الزملاء فى منزله وفى اليوم الثانى قام بزيارة قبر والدته وكان يتمنى أن تشاهد نجاحه فى فريق الأرسنال.

وأوضح أن نجله عندما علم بصعود فريق غزل المحلة للدورى الممتاز شعر بسعادة بالغة، وتحدث مع خالد عيد، للمدير الفنى للفريق وأبلغه تهانيه، مشيرا إلى أن محمد حريص على متابعة جميع مباريات "غزل المحلة، بلدية المحلة، وصيد المحلة"، وتشجيعهم للتقدم والفوز الدائم، متمنيا لفريق بلدية المحلة الصعود قريبا للدورى الممتاز، كما قدم التهنئة لصيد المحلة للصود للممتاز ب، تحت قيادة رفيق والده في الملاعب طارق السعيد.

الننى وأسرته

وأضاف والد محمد الننى، أنه يتمنى أستمرار تألق نجله فى نادى الأرسنال والمنتخب القومى، وإحرازه الأهداف كونها تعطى له دفعة معنوية للتقدم خاصة بعد حصوله على شارة كابتن نادى الأرسنال، قائلًا "ربنا يوفقك وتحقق كل أحلامك وتسعد شعب المحلة".

الننى وأسرته

يذكر أن اللاعب محمد الننى، نجم منتخب مصر ونادى الأرسنال الإنجليزى، زار مسقط رأسه مدينة المحلة منذ عدة أيام، لقضاء إجازة بها بعد وصوله مصر منذ ثلاث أسابيع قضي منها أسبوعين في إحدى القرى السياحية بالغردقة برفقة والده وبعض أصدقائه، ويعد النني أول لاعب مصري يحصل على شارة قيادة فريق إنجليزي عريق كأرسنال.

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