الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والد الننى: ابنى لن يلعب فى مصر سوى للأهلى

والد الننى
والد الننى

قال ناصر النني، نجم نادي بلدية المحلة ومدربه الأسبق، ووالد اللاعب محمد الننى، نجم فريق الأرسنال والمنتخب المصرى، إن والدة محمد - عليها رحمة الله - تمنت رؤيته يلعب في صفوف الأهلي وأن جميع العائلة مشهورين بعشق النادي الأحمر. 

وأضاف "النني"، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أن نجله حال لعبه في مصر فسيكون الأقرب هو تحقيق حلم والدته واللعب للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه أمر غير مطروح الآن لأن النني الصغير كابتن وقائد أحد أعرق فرق العالم وهو الأرسنال الإنجليزي.

200601910_3653219588237372_5174391486897105371_n
الننى وأسرته

وكشف النني الكبير، تفاصيل زيارته الأخيرة لمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بعد فترة غياب اقتربت من 4 سنوات على التوالى، أنه سعيد باستقبال أهالى المدينة لنجله محمد والتقاط الصور التذكارية معهم، ما يجعله يشعر بالفخر لحبهم ومساندتهم له، لافتًا إلى أنه قام بزيارة أقاربه وأصدقائه فى أول يوم من الإجازة، كما استقبل عدد من الزملاء فى منزله وفى اليوم الثانى قام بزيارة قبر والدته وكان يتمنى أن تشاهد نجاحه فى فريق الأرسنال.

 

وأوضح أن نجله عندما علم بصعود فريق غزل المحلة للدورى الممتاز شعر بسعادة بالغة، وتحدث مع خالد عيد، للمدير الفنى للفريق وأبلغه تهانيه، مشيرا إلى أن محمد حريص على متابعة جميع مباريات "غزل المحلة، بلدية المحلة، وصيد المحلة"، وتشجيعهم للتقدم والفوز الدائم، متمنيا لفريق بلدية المحلة الصعود قريبا للدورى الممتاز، كما قدم التهنئة لصيد المحلة للصود للممتاز ب، تحت قيادة رفيق والده في الملاعب طارق السعيد.

200266193_3652379868321344_632243435504093341_n
الننى وأسرته

وأضاف والد محمد الننى، أنه يتمنى أستمرار تألق نجله فى نادى الأرسنال والمنتخب القومى، وإحرازه الأهداف كونها تعطى له دفعة معنوية للتقدم خاصة بعد حصوله على شارة كابتن نادى الأرسنال، قائلًا "ربنا يوفقك وتحقق كل أحلامك وتسعد شعب المحلة".

337
الننى وأسرته

يذكر أن اللاعب محمد الننى، نجم منتخب مصر ونادى الأرسنال الإنجليزى، زار مسقط رأسه مدينة المحلة منذ عدة أيام، لقضاء إجازة بها بعد وصوله مصر منذ ثلاث أسابيع قضي منها أسبوعين في إحدى القرى السياحية بالغردقة برفقة والده وبعض أصدقائه، ويعد النني أول لاعب مصري يحصل على شارة قيادة فريق إنجليزي عريق كأرسنال.

200601910_3653219588237372_5174391486897105371_n
200601910_3653219588237372_5174391486897105371_n
200266193_3652379868321344_632243435504093341_n
200266193_3652379868321344_632243435504093341_n
FB_IMG_1623587998444
FB_IMG_1623587998444
337
337
مصر محافظة زيارة محمد الننى اليوم الثانى النادي الأهلي غزل المحله المنتخب المصري نادي الاهلي محافظة الغربية تصريح خاص بمحافظة الغربية بمدينة المحلة الكبري مسقط رأسه حصولة على لقب الصور التذكارية الصعود

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

والد الننى: ابنى لن يلعب فى مصر سوى للأهلى

نصابة الشرقية تبيع الوهم لأصحابها مقابل 70 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت