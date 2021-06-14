أسرار خلافات رشدى أباظة مع يوسف شاهين

في حواره مع مجلة "الكواكب" عام 1966، وصف الفنان الراحل رشدي أباظة السينما المصرية بأنها تعاني مما أسماه بالـ"الهمبكة"، بعد تصرفات عديدة لبعض الفنانين الذين يبالغون في الظهور أمام الجمهور.

وقال رشدي أباظة، إنه من الممكن أن يحصل الفنان أو أي شخص آخر على جائزة الأوسكار أو جائزة نوبل إذا أجاد "الهمبكة"، أي فيما معناه، أنه إذا قامت الدولة بتوفير كل ما يلزم الفنان من المظهر اللائق، أو الراحة الشخصية التامة والكاملة له، يمكنه أن يترشح للحصول على أي جائزة.

واستشهد رشدي أباظة بالفنان "جيمس ستيوارت"، الذي كان يحضر مهرجان برلين في سيارة مكشوفة تمشي وراءها 6 سيارات من بينهم سيارات حراسة على الجانبين وموتوسيكل، وقال: "بهذه الـ "همبكة" كسبت السينما الأمريكية جمهور الدنيا والجوائز المالية".

وأكد بأن السينما ترغب في شخصيات غير عادية، يقود سيارته بطريقة مختلفة عن الشخصية العادية.

وسبق للفنان رشدي أباظة، بالاتصال بالتوكيلات الخاصة بالسيارات؛ لأنه كان يرغب في الحصول على سيارة "هليكوبتر" يطير بها ولا يسوقها، فهو فنان وليس موظف، حسبما قال لـ"الكواكب".

خلاف رشدي أباظة مع المخرج يوسف شاهين

تعاون الفنان رشدي أباظة مع المخرج يوسف شاهين في أفلام سينمائية حققت نجاحًا، ومنها فيلم "جميلة بوحيرد" الذي يحكي عن حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

وبالرغم من ذلك التعاون إلا أن "أباظة" أقسم أنه لن يعمل مع "شاهين" مرة أخرى، بعدما حدث في فيلم "الناصر صلاح الدين".

واستبعد المخرج الراحل الفنان رشدي أباظة من تجسيد دور البطولة في فيلم "الناصر صلاح الدين"، رغم توقيعه للفيلم مع المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار الذي توفى قبل بدء التصوير، واستعانت ابنته بالمخرج يوسف شاهين ليستكمل العمل، والذي قرر وقتها إسناد البطولة للفنان أحمد مظهر بدلًا من رشدي أباظة، ما أثار خلافًا طويلًا بينهما، ولم تجمعهما أي أعمال فنية أخرى من وقتها.

وحزن رشدي أباظة وعاش أيامًا عصيبة عقب رحيل المخرج عز الدين ذو الفقار، فبعدما أقلع عن الشراب، عاد إليه بشراهة، لا بسبب حزنه على رحيل صديقه فحسب، بل أيضًا لإحساسه بأنه فقد "دليله" السينمائي إلى الأبد.

وعندما عرض "شاهين" على "أباظة" العمل في فيلم "الاختيار" رفض رفضًا قاطعًا، وقال لزوجته الفنانة سامية جمال "أقسمت بكِ وبابنتي، أن لا أعمل معه حتى لو لم أجد طعامًا"، حسب جريدة "الجريدة" الكويتية.