«الإصلاح والنهضة»: تمكين الشباب أصبح حقيقة من خلال «تنسيقية الأحزاب»

وجه هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات علي تأسيسها ووضح حجر أساسها في الحياة السياسية.

وقال عبد العزيز: "دائمًا ما كنت مؤمنًا بما أسميه بالأرضية المشتركة، تلك المساحات المشتركة بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة، وهذا ما رأيته جليًا في تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث ينضوي تحت مظلتها أكثر من 25 حزبًا وعشرات الشباب السياسيين من التيارات الفكرية المختلفة، يجمعهم "حب الوطن" وحرصهم على "الأمن القومي" لمصر، وإن اختلفت آراؤهم في القضايا المختلفة، فإنهم يظلون قادرين على العطاء معًا رغم هذه الاختلافات، وهذا ما يعطي ثراء للتجربة".

وأضاف : "إن قدرة التنسيقية على تقديم نماذج شابة لرجال الدولة في المناصب والهيئات المختلفة يعد جانبًا مهمًا من التجربة، حيث أضاف للعمل السياسي مساحة جديدة وهي مساحة "الفعل" وليس فقط مساحة "الخطابات والبيانات والتصريحات"، وهذه ترجمة لمفهوم لطالما تحدث فيه الكثيرون وهو "تمكين الشباب" والذي بات حقيقة من خلال نماذج التنسيقية في نواب المحافظين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب".

واختتم : “باختصار التنسيقية تجربة نعتز بها ونطمح لاستمرارها لأن مصر في حاجة إلى الشباب المؤهل الطموح المحب لوطنه والساعي لنهضته وتنميته”.

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".