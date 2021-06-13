الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

رشا أحمد تروي تفاصيل ديوانها الجديد «مقعد فارغ أرهقة الضوء»

رشا أحمد
رشا أحمد

تستعد الكاتبة الصحفية والشاعرة رشا أحمد لإصدار ديوانها الخامس، وذلك بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب ـ والذي يحمل عنوان "مقعد فارغ أرهقه الضوء".

تقول الكاتبة الصحفية والشاعرة رشا أحمد لـ"الدستور"، إن  قصائد الديوان تدور حول المشاعر والرؤى والانفعالات ومفارقات الأزمنة والأمكنة، فأنا أكتب للحب والانتظار والأم وصفة الأمومة، بينما يبقى الشغف الذي يختزل سؤال الإنسان عن مصيره معلقًا في أفق الحلم ومصادفات الروح والحياة".

ديوان "مقعد فارغ أرهقه الضوء" يعد  الديوان الخامس في المشوار الإبداعي للكاتبة الصحفية والشاعرة رشا أحمد  فقد قدمت عبر تجربتها عددًا من الدوواين  الشعرية، وهي: «في ذات العشق» الصادر عن دار فضاءات بالأردن 2013،  و«ضجر الخسارات» الصادرة عن دار الغشام  بمسقط 2014، و«لم يكن إلا ماء قلبي» 2016  الصادر عن دار الغشام بسلطنة عمان، إلى جانب أنها قدمت عملًا مشتركًا لخمسين شاعرة من الشرق مترجم للألمانية والهولندية تحت عنوان "روح شرقية" عن دار الدراويش للنشر والتوزيع  ببلغاريا، وديوان  "بضوء أكثر شحوبا" عن دار الفراشة الكويتية ٢٠١٩، وأخيرًا أنطولوجيا شعراء البحر المتوسط ٢٠٢٠ عن سلسلة طريق الحرير.

رشا أحمد مقعد فارغ أرهقة الضوء الاعمال الشعرية قضايا الانسان الحب

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