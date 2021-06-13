منعت من دخول مستشفى بلبنان لارتدائها شورت.. من هي ريتا خوري؟

نشرت سيدة لبنانية تدعى ريتا خورى فيديو على "اليوتيوب" وهى تقود سياراتها وتتحدث بلهجة لبنانية عن رفض أحد مستشفيات بلبنان السماح لها بدخول المستشفى لكونها ترتدى "شورت" قائلة: "سرنا بدولة إيران".

فمن هي ريتا خورى؟

- من مواليد 1967، وريتا متزوجة منذ العام 1998، وقد توفي زوجها في مطلع مارس من عام ولمم تنجب أطفال مؤكدة أن عدم الإنجاب رغبتها وأن جهرها بهذا الأمر جعلها موضع انتقاد العديد من المواطنين في لبنان 2018.

- هي مقدمة برنامج المسابقات الشهير "لحلقة الأضعف" والتي عرفت بعدما رحمتها للمتسابقين، وتنتظر أخطاءهم لتنطلق عبارتها الشهيرة وهي تأمرهم بالمغادرة: "أنت الحلقة الأضعف".

-بدأت ريتا خوري مسيرتها الإعلامية في برنامج للهواة عام 1988 حيث شاركت عن فئة تقديم البرامج، ثم انتقلت إلى إذاعة الشرق في باريس، وبقيت فيها حوالي عشر سنوات؛ قدّمت خلالها مجموعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية.

-تنقّلت بين عدّة محطات تليفزيونية عربية في أوروبا وعملت مراسلة إخبارية لدى البعض منها.

- عام 1996 انتقلت إلى إيطاليا للعمل في شبكة راديو وتليفزيون العرب التي كانت تبث من قرية بالقرب من روما.

- كما قدمت عددًا من البرامج أبرزها "لقاءات باريس"، حيث استمرت في مقابلة كبار مثقفي العرب لمدة عشر سنوات، كما قدمت برنامج توب 20 الموسيقي.

- أي أن عرض عليها تقديم النسخة العربية من برنامج المسابقات العالمي "الحلقة الأضعف"، الذي أعادها إلى لبنان، وقدّمت لاحقًا البرامج الاجتماعية مثل "يوميات" لمدة ثلاث سنوات، تلاه برنامج "حكايا الناس". ثم برنامج مسابقات آخر "نقطة الصفر" على تليفزيون المستقبل.

-في عام 2007 انضمّت إلى أسرة برنامج "سوالفنا حلوة" على تليفزيون دبي.

-أصدرت كتاب "أسرار صغيرة"، وهو عبارة عن تجميع ليومياتها التي كانت تكتبها على تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

-مدونتها الأولى كانت باسم "أسرار عائلية" تسببت في العديد من المشاكل الأسرية لها والتي انتهت بوفاة زجها، ولكن بعد أن نشبت العديد من الخلافات بينهما.