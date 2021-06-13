هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها.. وروّاد «إنستجرام»: ربنا يشفيها

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من الحزن، بعد إصابة والدتها بورم خبيث، واضطرارها لإجراء عملية جراحية لاستئصاله.

ونشرت هنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام"، صورا لوالدتها وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة هنا الزاهد مع المنشور الخاص بوالدتها، ودعا لها كثيرون عبر موقع تبادل الصور “انستجرام”، حيث قالت حنة: “والله كل يوم بدعيلها، ربنا يشفيها وترجع أحسن من الأول”.

وكتبت هاجر صبحي: “ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقمًا”.

هنا الزاهد ووالدتها

هنا الزاهد ووالدتها