الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس شقيقين قتلا عامل فى الهرم 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شابين شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل عامل خلال مشاجرة بالهرم، بسبب ترويع طفل بكلب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تورط شقيقين فى قتل عامل خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب قيام المجنى عليه بالدفاع عن طفل روعه المتهمان بكلب كان برفقتهما.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين تسببا فى ترويع طفل بواسطة كلب، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين أسرة الطفل والمتهمين، أسفرت عن مصرع شاب من أسرة الطفل وإصابة آخرين. 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس شابين شقيقين بقتل عامل قتل عامل خلال مشاجرة بالهرم ترويع طفل بكلب

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