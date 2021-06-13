الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: فرنسا توفر 60 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للعالم

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن بلاده تعهدت بتوفير ما يتراوح بين 30 و60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن توفير كميات أكثر من اللقاح للاتحاد الإفريقي، ضمن تعهدات قادة قمة مجموعة الدول السبع بتوفير مليار جرعة لقاح لتحصين سكان العالم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، خلال كلمته في المؤتمر الختامي لقمة مجموعة الدول السبع ونقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن القمة استهدفت تسريع وتيرة تلقيح سكان العالم ضد فيروس كورونا، وضمان أن تلقيح 60% منهم العام القادم.


وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى أن القارة الإفريقية تمثل 20% من المناطق المحتاجة للقاحات في العالم، مضيفا "نحن بحاجة إلى مساعدة القارة بأكملها وكافة القارات لزيادة القدرة الإنتاجية، وإفريقيا تستطيع أن تنهض".


وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد أنه من أجل تحقيق ذلك لا بد من رفع بعض القيود على الصادرات، لذا قام قادة القمة بالالتزام معا برفع القيود على الصادرات، وألا نجعل حروب حماية الملكية الفكرية تمنع الهدف الرامي نشر اللقاحات حول العالم.
 

ولفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد إلى أن بلاده تدعم الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان المشاركة في القمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة الأمر مع منظمة التجارة العالمية خلال الأسابيع القادمة.
 

وفيما يخص المقترحات حول منع حدوث جائحة مستقبلية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد "إننا اتفقنا على مواجهة أي جائحة قادمة خلال مناقشة الأمر مع الرئيس الأمريكي بايدن، وسنعمل على إعادة إصلاح منظمة الصحة العالمية، من أجل تطوير أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار بشكل كبير في الأنظمة الصحية".

الرئيس الفرنسي ماكرون كورونا فيروس كورونا مجموعة الدول السبع القارة الإفريقية

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