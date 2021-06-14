الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 النهائي

طارق شوقي
طارق شوقي

جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 النهائي.. حددت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الثانوية العامة والجداول للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

 

جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 النهائي

كما أعلن الدكتور طارق شوقي، أن  امتحانات الثانوية العامة هذا العام تعقد إلكترونيا لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، حيث يخوض الطلاب الانتظام الاختبارات من خلال أجهزة " التابلت"، وسط اجراءات احترازية مشددة وقائية من تداعيات الموجة الثالثة فيروس "كورونا"، بينما يخوض طلاب المنازل و السجون و المستشفيات ورقيا

كما أعلنت الوزارة، جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.

يهمك أيضا:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس بالمحافظات

كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021

جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021

الاستمارات

وكانت وزارة التعليم قد حددت لطلاب الثانوية العامة ، المتقدمون لإداء اختبارات ، ١١ مايو الماضي كأخر موعد من قبل الإدارة العامة للامتحانات بديوان الوزارة ، لتسليم استمارات التقدم للامتحانات لطلاب من جميع مدارس الثانوي العام المقيدون علي قوتها.

وجاء جدول الشعبة الأدبية كالتالي: 

-11 يوليو لغة عربية مدته ٣ ساعات.

- 13يوليو اللغة الأجنبية الثانية مدته ساعتين.

-15يوليو مادة الجغرافيا مدته ساعتين 

- 18 يوليو ماده الفلسفه والمنطق مدته 3 ساعات.

- 25 يوليو مادة التاريخ مدته 3 ساعات.

- 27 يوليو ماده علم النفس والاجتماع مدته 3 ساعات.

-29 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولي ومدته 3 ساعات.

أما بالنسبة لجظول الشعب العلمية لطلاب الثانوية العامة جاء كالتالي:

- 10 يوليو لغة عربية مدته ٣ ساعات.

- 12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية مدته ساعتين.

- 14 يوليو مادة الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية.

- 17 يوليو مادة الكيمياء.

- 24 يوليو ماده الفيزياء.

- 26 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- 28 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية ديناميكيا .

- 31يوليو مادة الرياضيات التطبيقية استاتيكا والاحيا ء.

-  2 أغسطس مادة الجيولوجيا ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل. 

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

التعليم الفنى طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي جدول امتحانات امتحانات الصف الثالث الثانوي المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العلوم والتكنولوجيا جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

إنجاز جديد.. «الدستور» تتابع عملية تطوير محطة الزهراء للخيول العربية

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة