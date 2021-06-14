جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 النهائي.. حددت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الثانوية العامة والجداول للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 النهائي

كما أعلن الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تعقد إلكترونيا لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، حيث يخوض الطلاب الانتظام الاختبارات من خلال أجهزة " التابلت"، وسط اجراءات احترازية مشددة وقائية من تداعيات الموجة الثالثة فيروس "كورونا"، بينما يخوض طلاب المنازل و السجون و المستشفيات ورقيا

كما أعلنت الوزارة، جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.

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كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021

جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2021

الاستمارات

وكانت وزارة التعليم قد حددت لطلاب الثانوية العامة ، المتقدمون لإداء اختبارات ، ١١ مايو الماضي كأخر موعد من قبل الإدارة العامة للامتحانات بديوان الوزارة ، لتسليم استمارات التقدم للامتحانات لطلاب من جميع مدارس الثانوي العام المقيدون علي قوتها.

وجاء جدول الشعبة الأدبية كالتالي:

-11 يوليو لغة عربية مدته ٣ ساعات.

- 13يوليو اللغة الأجنبية الثانية مدته ساعتين.

-15يوليو مادة الجغرافيا مدته ساعتين

- 18 يوليو ماده الفلسفه والمنطق مدته 3 ساعات.

- 25 يوليو مادة التاريخ مدته 3 ساعات.

- 27 يوليو ماده علم النفس والاجتماع مدته 3 ساعات.

-29 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولي ومدته 3 ساعات.

أما بالنسبة لجظول الشعب العلمية لطلاب الثانوية العامة جاء كالتالي:

- 10 يوليو لغة عربية مدته ٣ ساعات.

- 12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية مدته ساعتين.

- 14 يوليو مادة الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية.

- 17 يوليو مادة الكيمياء.

- 24 يوليو ماده الفيزياء.

- 26 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- 28 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية ديناميكيا .

- 31يوليو مادة الرياضيات التطبيقية استاتيكا والاحيا ء.

- 2 أغسطس مادة الجيولوجيا ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.