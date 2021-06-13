الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فريد زهران يهنئ «تنسيقية الأحزاب» بمرور 3 سنوات على تأسيسها

فريد زهران
فريد زهران

وجّه فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات علي تأسيسها وانطلاقها بالحياة السياسية، متمنيًا لهم التوفيق والازدهار.

وقال زهران: "ظلت التنسيقية، وعلى مدى سنوات عمرها الثلاث، إطار للتواصل والاتصال والحوار بين الأطراف السياسية على اختلافها من ناحية، وبين مؤسسات الحكم وهذه الأطراف السياسية من ناحية أخرى، وعلى صعيد آخر نجحت التنسيقية أيضًا في رفع قدرات وكفاءات المنتمين لها، وأخيرًا فإنها حافظت على تعددية مكوناتها وتجنبت التحول إلى منبر سياسي حزبي أو شبه حزبي". 

أضاف: "نتمنى للتنسيقية في عامها الرابع الاستمرار فيما تقوم به ونتمنى أن تتسع صفوفها لضم المزيد من مكونات المجتمع السياسي المصري، وكذا تعميق أدوارها الحوارية وتجنب التحول إلى منبر يعلن مواقف محددة من قضايا هي بالتأكيد وفي ظل تنوع مكونات التنسيقية موضع خلاف". 

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم"، يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقمًا فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

فريد زهران المصري الديمقراطي الاجتماعي تنسيقية الأحزاب الأطراف السياسية الحوار قدرات وكفاءات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مفاجأة.. الزمالك يفسخ عقد لاعبه التونسى

الرئيس السيسى: الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون ضعيفة ومنبطحة

«العوض»: مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون عبر الوحدة الوطنية الفلسطينية