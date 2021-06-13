فريد زهران يهنئ «تنسيقية الأحزاب» بمرور 3 سنوات على تأسيسها

وجّه فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 3 سنوات علي تأسيسها وانطلاقها بالحياة السياسية، متمنيًا لهم التوفيق والازدهار.

وقال زهران: "ظلت التنسيقية، وعلى مدى سنوات عمرها الثلاث، إطار للتواصل والاتصال والحوار بين الأطراف السياسية على اختلافها من ناحية، وبين مؤسسات الحكم وهذه الأطراف السياسية من ناحية أخرى، وعلى صعيد آخر نجحت التنسيقية أيضًا في رفع قدرات وكفاءات المنتمين لها، وأخيرًا فإنها حافظت على تعددية مكوناتها وتجنبت التحول إلى منبر سياسي حزبي أو شبه حزبي".

أضاف: "نتمنى للتنسيقية في عامها الرابع الاستمرار فيما تقوم به ونتمنى أن تتسع صفوفها لضم المزيد من مكونات المجتمع السياسي المصري، وكذا تعميق أدوارها الحوارية وتجنب التحول إلى منبر يعلن مواقف محددة من قضايا هي بالتأكيد وفي ظل تنوع مكونات التنسيقية موضع خلاف".

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم"، يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقمًا فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".