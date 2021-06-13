وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان الملفات المغاربية والعربية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم الملفات المغاربية والعربية وسبل تعزيز التشاور وتنسيق المواقف.

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، بأن ذلك في ضوء مشاركة تونس والجزائر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بدولة قطر خلال الأسبوع المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، جددا خلاله التأكيد على متانة وعراقة الأواصر الأخوية التي تجمع الشعبين، والرغبة التي تجمع قيادتي البلدين لمزيد من الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أرفع المستويات.

وفى سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مجددا، دعم بلاده للمسار السياسي في الشقيقة ليبيا.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي عن الارتياح للديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية الليبية في الأونة الأخيرة خاصة من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وعودة الحركة التجارية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي، اليوم الأحد، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، وأكد الجرندى على دعم بلاده للمسار السياسي في الشقيقة ليبيا.

وأكد بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الاحد، على أن الاتصال يندرج في إطار تنسيق المواقف بين البلدين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الاحد، لاسيما تلك التي ستعرض على أجندة أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأسبوع القادم.

وعلى صعيد آخر، أشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين.