محافظ قنا يناقش سبل دعم استثمار رجل أعمال كويتي بـ«هو»

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، مع المستثمر الكويتي هادي صالح العجمي صاحب شركة العزايزية، ومصانع سود هاذ للآيس الكريم، وسود هاذ للحلويات ومصنع إيجيبت بولى لمواسير المياه والصرف الصحي، لمناقشة أهم التحديات التى تعترض تنفيذ مشروعاته الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بمنطقة "هو" الصناعية بنجع حمادي، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستثمر عبدالعزيز محمود عبدالعزيز، والمهندس محمد عزت على مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، والمهندس حمدي أبو الفضل محمد مدير المنطقة الصناعية بهو.

وكلف الداودى المسئولين بسرعة إنهاء المعوقات المتعلقة ببدء العمل في المصانع الخاصة بالمستثمر الكويتي حتى يتسنى له بدء العمل والإنتاج.