«بعد شكوى مواطن».. محافظ قنا ينهي تعاقد محل نظارات مع التأمين الصحي

في استجابة سريعة من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لشكوى مواطن من استغلال تعرض له من قبل محل نظارات طبية متعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لجنوب الصعيد – فرع قنا، طلب المحل من المواطن دفع مبلغ ٢٠٠ جنيه، علما بأن هذه الخدمة تعطى للمواطن تحت مظلة التأمين الصحي.

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الفور المواطن الشاكي بمكتبه، واستمع إليه وأمر على الفور بتوفير سيارة من ديوان عام محافظه قنا تصطحب المواطن إلى مقر التأمين الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن وعمل نظارة طبيبه مقدمه له.

من جانبه، قرر المحافظ فسخ التعاقد المبرم بين التأمين الصحي ومحل النظارات موضوع الشكوى، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي استغلال للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطنين في المقام الأول مع توفير كافة سبل الرعاية لضمان تقديم أفضل خدمة صحية مقدمه لهم.

وأشار إلى أن التأمين الصحي هو نظام تكافلي يجري من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.