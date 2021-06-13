الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بعد شكوى مواطن».. محافظ قنا ينهي تعاقد محل نظارات مع التأمين الصحي

محافظ قنا
محافظ قنا

في استجابة سريعة من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لشكوى مواطن من استغلال تعرض له من قبل محل نظارات طبية متعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لجنوب الصعيد – فرع قنا، طلب المحل من المواطن دفع مبلغ ٢٠٠ جنيه، علما بأن هذه الخدمة تعطى للمواطن تحت مظلة التأمين الصحي.  

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الفور المواطن الشاكي بمكتبه، واستمع إليه وأمر على الفور بتوفير سيارة  من ديوان عام محافظه قنا تصطحب المواطن إلى مقر التأمين الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن وعمل نظارة طبيبه مقدمه له.

من جانبه، قرر المحافظ فسخ التعاقد المبرم بين التأمين الصحي ومحل النظارات موضوع الشكوى، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي استغلال للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطنين في المقام الأول مع توفير كافة سبل الرعاية لضمان تقديم أفضل خدمة صحية مقدمه لهم.

وأشار إلى أن التأمين الصحي هو نظام تكافلي يجري من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

محافظ جنيه سيارة نفي بعد محافظة قنا جنوب صحي حسين قنا هيئة عرض

الأكثر قراءة

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة

رسميًا.. تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالى بينيت

اختيار رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي