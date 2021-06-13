«التنسيقية» تشارك في الاحتفال بأبطال المنتخب القومي فى الألعاب البارالمبية (صور)

شارك عدد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل التكريم الذي أقامه د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لأبطال المنتخب القومى لمتحدى الإعاقة فى الألعاب البارالمبية وكذلك متطوعى مبادرة "بينا " من الفريق الذهبى لأبناء الوزارة من دور الرعاية بمقر الوزارة بالعجوزة.

جاء ذلك بحضور آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبطلة العالم السابقة فى الخماسى وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، ومؤمن ممدوح ، ومحمد الحلو ، وشيرين فتحي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والدكتورة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

وكرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبطلة العالم السابقة فى الخماسى وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك تقديرًا لجهودها في دعم متحدي الإعاقة.

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

كما نظمت التنسيقية صالونها السياسى مساء أمس الأحد بعنوان: "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين