الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهوري»: تنسيقية الأحزاب قامت على أساس تقبل الأفكار المختلفة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

وجه المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، التهنئة لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ٣ سنوات على تأسيسها وانطلاقها في الحياة السياسية.

وقال عمر: "دعونا نھنئ مصر على تلك التجربة الفريدة التي قامت على فكرة جمع نخبة من الشباب من ذوي الأیدیولوچیات والانتماءات الحزبية المختلفة في بوتقة واحدة، ليشكلوا نموذجا یحتذی به، يهدف إلى تكريس طریقا جدیدا یكون بدیلا عن حالة الاستقطاب الشديد الذي تعرض لھ شباب مصر في ینایر من عام ٢٠١١ عندما وقع شباب مصر فريسة سھلة وضحية لھذا الاستقطاب الحاد وتم استغلال الشباب كوقود لتلك الحالة، التي سببت ضررا كبيرا للدولة المصرية".

 وأضاف : "لقد قامت تنسيقية شباب الأحزاب و السیاسیین على أھداف وأسس وثقافة تقبل الآخر بأفكاره المختلفة وامكانية البناء على ھذا التنوع الفكري المتعدد ونجح شبابھا في أن يضربوا مثلا في الارتقاء بالعمل السياسي المصري، ولقد دعم حزب الشعب الجمھوري ھذا الكيان منذ ولادته بتقديم نماذج شبابية رائعة تكون قيمة مضافة لھذا الكیان الشبابي الراقي فكریا وسیاسیا، لیكون الحزب الیوم شاھدا على نجاح تلك المنظومة التي أصبح يشار إلیھا بالبنان في الحیاة السیاسیة المصریة". 

 

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

حازم عمر
حازم عمر
لمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري تنسيقية الأحزاب لحياة السياسية جمع نخبة من الشباب أفكاره المختلفة التنوع الفكري

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