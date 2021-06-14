قصة التحرش بـ«طفل القطار» (فيديوجراف)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الباعة الجائلين يتحرش بطفل في قطار أسوان، حيث وثق الحادثة شاب يدعى عمرو محمد.

وأكد عمرو محمد مصور الواقعة أن المتحرش غير متزن، وأفعالة كانت مريبة، الأمر الذي جعله يمسك هاتفه ويصور الواقعة.

وأوضح أن الحادث كان بقطار الإسكندرية بالعربة الأخيرة، حيث ركب من محطة الجيزة وشهد هذه الواقعة.

ولم يتمالك مصور الفيديو نفسه فواجه المتحرش بالفيديو، وحدثت مشادة بين المصور والرجل هرب على إثرها الرجل المتحرش.

وعلى الفور انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالب كثيرون بضرورة ضبط المتحرش ومحاكمته.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه جار البحث عن المتحرش وسيتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطات التي أشار إليها مصور الفيديو.

«التحرش الرجالى».. أخطر أنواع التحرش

وفي السياق، أوضحت الدكتورة صافيناز عبدالسلام استشارى الطب النفسى، أن التحرش سواء بالرجال أو النساء من الاضطرابات السلوكية التى تحتاج إلى تدخل الطب النفسى.

وأشارت إلى أن التحرش بالرجال من الأمور التى تعتبر جديدة على مجتمعنا، مضيفة أنه أحد الاضطرابات الجنسية النفسية.

وعن إعادة التأهيل لضحايا التحرش، قدمت استشارى الطب النفسى عددا من النصائح لتجاوز الأزمة وهى:

- عدم التفكير فى الواقعة وعدم الانشغال بكلام الآخرين.

ـ التحدث مع المقربين أو طبيبك الخاص لحل المشكلات النفسية الناجمة عن الواقعة.

ـ لابد أن يجد الدعم النفسي والمعنوي حتى يتمكن من تخطي هذه الأزمة.

- التحدث مع المقربين وعدم الاستسلام لمرض الاكتئاب والعزلة.