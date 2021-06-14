الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قصة التحرش بـ«طفل القطار» (فيديوجراف)

أحد الباعة الجائلين
أحد الباعة الجائلين يتحرش بطفل في قطار أسوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الباعة الجائلين يتحرش بطفل في قطار أسوان، حيث وثق الحادثة شاب يدعى عمرو محمد.

وأكد عمرو محمد مصور الواقعة أن المتحرش غير متزن، وأفعالة كانت مريبة، الأمر الذي جعله يمسك هاتفه ويصور الواقعة.

وأوضح أن الحادث كان بقطار الإسكندرية بالعربة الأخيرة، حيث ركب من محطة الجيزة وشهد هذه الواقعة.

ولم يتمالك مصور الفيديو نفسه فواجه المتحرش بالفيديو، وحدثت مشادة بين المصور والرجل هرب على إثرها الرجل المتحرش.

وعلى الفور انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالب كثيرون بضرورة ضبط المتحرش ومحاكمته.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه جار البحث عن المتحرش وسيتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطات التي أشار إليها مصور الفيديو.

«التحرش الرجالى».. أخطر أنواع التحرش

وفي السياق، أوضحت الدكتورة صافيناز عبدالسلام استشارى الطب النفسى، أن التحرش سواء بالرجال أو النساء من الاضطرابات السلوكية التى تحتاج إلى تدخل الطب النفسى.

وأشارت إلى أن التحرش بالرجال من الأمور التى تعتبر جديدة على مجتمعنا، مضيفة أنه أحد الاضطرابات الجنسية النفسية.

وعن إعادة التأهيل لضحايا التحرش، قدمت استشارى الطب النفسى عددا من النصائح لتجاوز الأزمة وهى:

- عدم التفكير فى الواقعة وعدم الانشغال بكلام الآخرين.

ـ التحدث مع المقربين أو طبيبك الخاص لحل المشكلات النفسية الناجمة عن الواقعة.

ـ لابد أن يجد الدعم النفسي والمعنوي حتى يتمكن من تخطي هذه الأزمة.

- التحدث مع المقربين وعدم الاستسلام لمرض الاكتئاب والعزلة.

طفل القطار الجنس أزمة التحرش اكتئاب السكة الحديد هيئة السكة الحديد الباعة الجائلين قطار الإسكندرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة