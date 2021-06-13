الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فرح بصعود الغزل للممتاز».. والد النني يكشف تفاصيل زيارته الأخيرة لمسقط رأسه

النني
النني

كشف والد اللاعب محمد النني نجم فريق أرسنال والمنتخب المصري تفاصيل زيارته الأخيرة لمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، بعد غياب ٤ سنوات.

وقال «ناصر» والد النجم محمد النني، إنه سعيد باستقبال أهالي مدينة المحلة لابنه، حيث التقط معهم صورا تذكارية، مشيرا إلى أنه زار أقاربه وأصدقائه في أول يوم من الإجازة واستقبل عدد من أصدقائه في منزله، وفي اليوم الثاني زار قبر والدته، التي تمنت انضمامه للأهلي.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن «محمد» فرح بصعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز، وتحدث مع خالد عيد المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أنه يتابع جميع مباريات (غزل المحلة والبلدية والصيد)، ومتمنيا لفريق بلدية المحلة الصعود قريبا للدورى الممتاز، مقدمًا التهنئة لصيد المحلة للصعود للممتاز (ب) تحت قيادة رفيق والده في الملاعب طارق السعيد.

وأكد أن نجله يتمنى الاستمرار كلاعب في صفوف أرسنال لأنه يعشقه ولا يعلم حتى هذه اللحظة أي شيئ عن نية النادي في التجديد له.

زيارة النني لمسقط رأسه

زيارة النني لمسقط رأسه
زيارة النني لمسقط رأسه
زيارة النني لمسقط رأسه
زيارة النني لمسقط رأسه
والد النني نجلة سعيد بصعود غزل المحلة ويتمنى ينهى مشوارة

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