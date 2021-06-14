الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

إنفوجراف

استعدادًا لافتتاحه.. أهم 10 معلومات عن المتحف اليونانى بالإسكندرية (إنفوجراف)

المتحف اليونانى بالإسكندرية
المتحف اليونانى بالإسكندرية

تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد إغلاقة أكثر من 15 عامًا، والذي يعد أحد أشهر الصروح الأثرية في عروس البحر وأكبر متحف متخصص فى الآثار الرومانية، ومن المقرر أن يصبح أحد عناصر الجذب السياحى، خاصة السياحة الثقافية.

وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني بالإسكندرية تم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة فى شهر أبريل عام 2017م، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني، والذي بدأت فيه أعمال التطوير والترميم في فبراير 2018، وذلك بالتنسيق مع المسئولين من الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات لمتابعة الخطوات الخاصة بالعملية الإنشائية أولا بأول.

 

المتحف اليوناني الروماني

  • مسجل كأثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.
  • مبنى على طراز المباني الإغريقية السائدة بالإسكندرية.
  • افتتح المتحف لأول مرة فى 17 أكتوبر 1892.
  • المبنى من تصميم المهندس ديتريش وستيون، وافتتحه الخديو عباس حلمى الثانى.
  • ترجع معظم محتوياته للعصر البطلمى والعصر الرومانى.
  • يعرض تشكيلة واسعة من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها.
  • من أهم معروضاته رأس تمثال يوليوس قيصر ورأس من الرخام يمثل الإسكندر الإكبر من الرخام الأبيض.
  • بدأت أعمال التطوير والترميم للمتحف في شهر فبراير 2018 بعد توقف 8 سنوات.
  • تكلفت عمليات الترميم والتطوير 340 مليون جنيه.
  • تم تخصيص أماكن لمكاتب استعلامات بمدخل المتحف، ومكان لانتظار المجموعات والأفواج السياحية.
     

شهد المتحف العديد من مراحل الترميم أهمها

  • في عام 1969 تم غلق المتحف لعمل ترميم وتغيير للأسقف الخشبية، خوفا من تأثرها بالأجواء المناخية المعروف بمدينة  الإسكندرية.
  • في عام 2005 تم غلق المتحف للقيام بعمليات ترميم وصيانة شاملة.
  • في عام 2009 لعام 2011  تم نقل وتشوين كافة القطع الأثرية به ونقلها لمخازن بالإسكندرية.
  • في عام  2011 تم التوقف عن أي أعمال ترميم لعدم توافر موارد مالية بسبب ثورة يناير.
  • تمت الموافقة غلى ضم أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم لتطوير المتحف من قبل المحافظة لتصل قاعات المتحف لـ27 قاعة بعد حملة أطلقها عدد من الأثريين.
  • فى عام 2018 تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحف للبدء فى استكمال أعمال التطوير والصيانة بالمتحف مرة أخرى بعد مرور 7 سنوات
  • في 2020 كان موعد إعادة افتتاح المتحف ولكن تم التاجيل بسبب ظهور الوباء العالمي كورونا.
وزارة السياحة تستعد لافتتاح المتحف اليوناني

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