استعدادًا لافتتاحه.. أهم 10 معلومات عن المتحف اليونانى بالإسكندرية (إنفوجراف)

تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد إغلاقة أكثر من 15 عامًا، والذي يعد أحد أشهر الصروح الأثرية في عروس البحر وأكبر متحف متخصص فى الآثار الرومانية، ومن المقرر أن يصبح أحد عناصر الجذب السياحى، خاصة السياحة الثقافية.

وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني بالإسكندرية تم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة فى شهر أبريل عام 2017م، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني، والذي بدأت فيه أعمال التطوير والترميم في فبراير 2018، وذلك بالتنسيق مع المسئولين من الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات لمتابعة الخطوات الخاصة بالعملية الإنشائية أولا بأول.

المتحف اليوناني الروماني

مسجل كأثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

مبنى على طراز المباني الإغريقية السائدة بالإسكندرية.

افتتح المتحف لأول مرة فى 17 أكتوبر 1892.

المبنى من تصميم المهندس ديتريش وستيون، وافتتحه الخديو عباس حلمى الثانى.

ترجع معظم محتوياته للعصر البطلمى والعصر الرومانى.

يعرض تشكيلة واسعة من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها.

من أهم معروضاته رأس تمثال يوليوس قيصر ورأس من الرخام يمثل الإسكندر الإكبر من الرخام الأبيض.

بدأت أعمال التطوير والترميم للمتحف في شهر فبراير 2018 بعد توقف 8 سنوات.

تكلفت عمليات الترميم والتطوير 340 مليون جنيه.

تم تخصيص أماكن لمكاتب استعلامات بمدخل المتحف، ومكان لانتظار المجموعات والأفواج السياحية.



شهد المتحف العديد من مراحل الترميم أهمها