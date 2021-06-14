الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

تباين أسعار مكونات الحاسبات.. واستقرار في أسعار أجهزة الكمبيوتر

اجهزة الكمبيوتر
اجهزة الكمبيوتر

شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر تباين ملحوظا في أسعار مكونات الحاسبات الآلية خلال التعاملات المسائية، الاحد  14-6-2021  في الأسواق التجارية العالمية، حيث ارتفعت أسعار النيكل والفولاذ وتراجع أسعار رقائق السيليكون، بعد زيادة حجم الطلب  وانخفاض حجم المعروض من المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات استقرار في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- النيكل يرتفع 200 دولارًا للطن

 

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية بالأسواق التجارية، الأحد ، وسجل الطن نحو 18327.5 دولار مقارنة بنحو 18127.5 دولار الأسبوع الماضي، بارتفاع  قدره 200 دولار للطن بنسبة 1.2 %.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 0.55 % ليصل إلى 18432.5 دولار للطن.

 

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا 1.5 % عند دولار للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر مارس الماضي، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أعوام فى مارس الماضي بعد أن قدمت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل، موعد حظر على صادرات المعادن.

 

- تراجع أسعار رقائق السيليكون 360 دولارا للطن

 

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية بالأسواق التجارية العالمية، الأحد، وسجلت نحو 3594.28 دولار دولار للطن، مقارنة بنحو 3954.28 دولار خلال الأسبوع الماضي بانخفاض قدرها  360 دولار بنسبة 10 %.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 823 دولارًا.

- ارتفاع  أسعار الفولاذ 485 دولارا للطن

 

شهدت أسعار معدن الفولاذ  ارتفاعا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية بالأسواق التجارية العالمية، الأحد، وسجلت نحو 3317.68 دولار للطن، مقارنة بسعره 2832.45  دولارًا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 485 دولار للطن بنسبة 12.5 %.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 315 دولارًا.

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن صعود أسعار مكونات الحاسبات أمر طبيعي في ظل قلة المعروض، وزيادة الطلب بسبب عملية الإغلاق الجزئي للمصانع في عدد من المناطق منها الهند، ودول شرق آسيا، وتايوان، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الخام متوقعا العودة إلى المعدلات الطبيعية في غضون عدة أشهر بعد التأكد من فاعلية لقاحات كورونا والوصول إلى نسب شفاء عالية للتعايش مع هذا الوباء العالمي.

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