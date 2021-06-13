حسام الدين محمود: «التنسيقية» منصة جامعة يتأثر بها الشباب في الحياة السياسية

قال حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي، إنه على مدار 3 أعوام منذ تأسيس التنسيقية حققنا كثيرًا من الإنجازات ومازال هناك إنجازات كبيرة تتحقق بتنوع الأفكار الإبداعية لشباب الأحزاب والسياسيين.

أضاف أن هذه الإنجازات تمثلت في مشاركات فاعلة ورؤى عملية تقدمت بها التنسيقية، معبرة فيها عن كافة الأطياف السياسية ووصولا إلى تمكين حقيقي للشباب للتواجد بقوة فى المشهد السياسي المصري من خلال 32 نائبًا فى مجلس النواب، و12 نائبًا فى الشيوخ، بجانب السلطة التنفيذية بتولي 6 من أعضاء التنسيقية نواب في مجلس المحافظين، وذلك لما تتمتع به التنسيقية من كوادر شبابية قادرة على تولي المناصب القيادية فى الدولة فضلا عن انها تدرك التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية.

وتابع أن تجربة التنسيقية أصبحت نموذجًا يحتذي به ومنصة كبيرة جامعة يتأثر بها الشباب المشاركين في الحياة السياسية والراغبين في ممارسة دورهم السياسي فهي بلا شك تجربة رائدة في تنوعها، حقق ذلك مساحة سياسية ليس لهذا الجيل وحسب بل للاجيال القادمة لتضفي صورة من التلاحم بين الأجيال المتعاقبة من الشباب ، حتي أصبحت التنسيقية ايقونة للتغيير فى المشهد السياسي المصري، لما احدثته من تغير فعال وهذا ما اطلقنا عليه سياسة بمفهوم جديد.

أشار إلى أن التنسيقية تنوعت في إضافة الكوادر الشبابية المتميزة والتي كانت إضافة إلى المشهد السياسي وأحدثت فارقًا مشهودًا بالمعادلة السياسية من خلال ايدلوجيات مختلفة ومتنوعة تعمل جميعها تحت مظلة التنسيقية في اطار تحقيق الاهداف الوطنية.

وثمن حسام الدين دور القيادة السياسية التي أتاحت الفرصة أمام هذا الجيل من الشباب لأن يطلقوا العنان لابداعهم وطاقاتهم واتاحه مساحة حقيقية لشباب الاحزاب والسياسيين لان يكون لهم دور فاعل وبارز في المعادلة السياسية لتحقيق اهدافهم الوطنية في ظل ارادة سياسية امنت بالشباب وعظمت من دورهم ما بين مشاركات سياسية وتمكين حقيقي للشباب الذي سيذكره التاريخ داخل السلطة التشريعية و السلطة التنفيذي في مصر.