«صناعة النواب» توصي بإلغاء الملابس المهربة وتطالب بتطوير صناعة الغزل

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود بضرورة إلغاء وتسريب منتجات الأقمشة والملابس الجاهزة المهربة وزيادة وتشديد الرقابة، كما أوصت اللجنة بالتواصل مع قطاع ووزارة الصناعة بوضع استراتيجية وتطوير لصناعة الغزل والنسيج.

وقال محمد المرشدي إن أغلب المعلومات التي وردت بالطلب خاطئة وغير صحيحة موضحًا أن النائبة استقت معلوماتها دون التحقق منها وأحدثت بحس وطني، مضيفًا أن أزمة الغزل والنسيج لا نستطيع أن نختزلها فقط، بالملابس الجاهزة وإنما تعتبر خمسة صناعات متداخلة، موضحا ان حل هذه الأزمة ليس متوقف على دعم مادي من الدولة بل نحتاج الى أسواق وحماية للصناع لان حقهم مهدر

وطالب النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بضرورة وجود مكتب استرشادي لبحث نوع الخامة بحيث تكون المستورد مثله مثل المصدر من حيث الجودة، فيما طالب علاء قريطم عضو اللجنة بضرورة إحلال وتجديد مصانع الغزل والنسيج التي أنشئت من خمسينات القرن للتواكب مع عصر ٢٠٢١ للارتقاء والجودة.

أضاف قريطم أنه ليس من حقنا محاسبة قطاع عام أنشئ في القرن الماضي، لأنه بنفس آليته فلا بدّ من التطوير والتجديد، موضحًا أن هذه الصناعة كانت تحقق أرباح.

وعلق محمد عبد الكريم رئيس مجلس تحديث الصناعة أن الأرقام التي وردت بطلب الاحاطة المقدم من النائبة به ارقام ضخمة بل خيالية وغير صحيحة، كاشفًا عن أن هذه الأرقام تم تداولها ٢٠١٧ وليس لها مصدر رسمي فهي أرقام مرعبة: “لا صحة لتشريد مليون عامل”.