الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

حياة آمنة.. مستفيدو المجتمعات العمرانية البديلة يتحدثون عن «حلم الأمان»

تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات

تبنت القيادة السياسية الحالية الخطة القومية للقضاء على العشوائيات بالتوازي مع بناء مجتمعات عمرانية جديدة، بهدف نقل أهالي البؤر العشوائية التي جرى إزالتها في مدن بديلة آمنة، من أجل تطوير مجتمع خالي من العشوائيات في المحافظات كافة.

مؤخرًا عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بشأن متابعة أعمال تسكين الأهالي في المدن الجديدة بعد إزالة المناطق العشوائية، مؤكدًا أهمية سرعة القضاء على العشوائيات المتبقية ونقل المواطنين إلى الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بالمناطق السكنية الجديدة.

وفقًا لإحصاائية حديثة صادرة عن صندوق تطوير العشوائيات، فإن نسبة المناطق العشوائية غير الآمنة تمثل نحو 1% من العمران وبها مايقرب من 357 منطقة عشوائية، ويجرى تطوير 312 منطقة، ويتبقى 45 منطقة فقط يتم العمل عليها في الوقت الحالي.

وقت وجهد واستثمارات ضخمة

من ناحيته، كشف أن خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن في المراحل الأولية فإن الصندوق عمل على تطوير المناطق العشوائية وإزالة المناطق الخطرة، بهدف خلق مجتمع آمن يوفر حياة كريمة للمواطنين.

أضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه بعد الانتهاء من العشوائيات، فإن  المرحلة الثانية تهدف إلى بناء مجتمع متحضر وراق من خلال  تطوير المناطق غير المخططة.

وذكر المدير التنفيذى للصندوق أن المرحلة الثالثة من المشروع تتمثل في تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدًا أن الدولة استثمرت جهد ووقت طويل لتنفيذ هذا المشروع، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة.

أُنشئ صندوق تطوير العشوائيات في عام 2008 ومنذ هذا التاريخ وحتى عام 2014  كان حجم 652 مليون جنيه، ولكن خلال الـ 5 سنوات الماضية فقط تم إنفاق 32 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة ومن المستهدف إنفاق 40 مليارا خلال فترة قريبة.

كمال حسن، أحد المواطنين الذين انتقلت للعيش في مدينة أهالينا، وهي واحدة من المدن الجديدة التي نفذتها الدولة لنقل قطاطني العشوائيات إليها، يقول: " لا يوجد مقارنة بين المنطقة العشوائية التي كنت اسكن فيها بجسر السويس وبين المدينة الجديدة": "سلموني وحدة سكنية جديدة في المدينة كي أعيش بها وأسرتي، ولا احد ينكر مميزات السكن الجديد، فالمدينة تتميز بالتحضر والنظافة والنظام".

يطالب حسن بالتوسع في وسائل المواصلات، نظرًا لبعد مدينة أهالينا الجديدة، ويحتاج الأهالي وسائل نقل عام تتناسب مع قدراتهم المادية.

خلال الفترة الماضية نفذت الدولة المصرية 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعادل 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.

العشوائيات تهدد الإنسان والبيئة

محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أكد أنه مؤخرًا استشرى البناء العشوائي في معظم المدن بالجمهورية، وهو الأمر الذي يهدد حياة الإنسان والبيئة في آن واحد.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، لـ"الدستور" أن الدولة بدأت في مواجهة هذه الظاهرة والقضاء على البناء المخالف في كافة المحافظات، وذلك من خلال منظومة البناء الجديدة التي تقنن وضع البناء واستخراج تصاريح البناء.أمينة سيد، سيدة أربعينة انتقلت حديثًا مع اسرتها إلى مشروع الاسمرات، بعد إزالة منطقتها في مصر القديمة، لتبدأ مرحلة وحياة جديدة في هذه المدينة لاسيما بعدما تسلمت وحدة سكنية جديدة مكتملة الخدمات والمرافق.

أضاف: "على الرغم من أن مدينة الأسمرات بعيدة إلا أن وجود الشخص وسط جيرانه واصحابه والجو العام في المكان الجديد افضل كثيرًا من المنطقة العشوائية التي كنا نعيش فيها"، كما نجحت الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بعد تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، بجانب أنه جار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.

أما على صابر، أحد أهالي منطقة عزبة الهجانة، أوضح أنه خلال الشهور الماضية كانت هناك جولات عديدة من قبل الرئيس والحكومة لمتابعة مستجدات عملية التطوير بالمنطقة: "الجولات كان فيها استجابة لمطالب الأهالي، لأن العزبة محتاجة خدمات كتير، وطبعًا بنتمنى تطويرها وإدخال المرافق والخدمات الأساسية، خاصة إنشاء مدارس ومستشفيات تكون قريبة في المنطقة".

العشوائيات المدن الجديدة المجتمعات العمرانية منظومة البناء الجديدة إزالة العشوائيات

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

فريق من النيابة العامة للتحقيق في قضية «شقة الزمالك»

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

الفنانة فاطمة كشرى وأسرتها يوجهان الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)

وزير خارجية إسرائيل يتعهد بإنهاء الحالة العدائية مع أوروبا