الرقابة الإدارية تنظم برنامجا إثرائيا لأعضاء هيئة تدريس جامعة دمياط

افتتح اليوم، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط البرنامج التدريبي الإثرائي لأعضاء الجهاز الإداري ويستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 13 إلى 16 يونيو، ويحاضر فيه ممثلي هيئة الرقابة الإدارية في مجال نشر الوعي لمحاربة الفساد وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال تنمية قدرات أعضاء الجهاز الإداري.



وخلال كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجامعة بالسادة الضيوف مشيدًا بالدور الوطني الذى تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد ومحاربته ونشر مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد بداخل مؤسسات الدولة.