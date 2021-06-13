المحكمة الاقتصادية تؤيد قرار التحفظ على ممتلكات جمال اللبان في قضية الرشوة

قررت المحكمة الاقتصادية تأييد قرار النائب العام، بالتحفظ على ممتلكات المستشار جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده القصر، لاتهامه في قضية الرشوة.



وكانت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى عبد الوهاب، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلى وطاهر نبيل النحاس، أيدت قرار التحفظ، وشملت أوامر التحفظ منع المتهم من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعه من التصرف فى جميع حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.