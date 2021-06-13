تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها بـ 15 مايو

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

وقال المصدر إن الزوج المتهم يعمل في تجميع التمور وتصنيعها كمنتجات “عجوة” ويوم الواقعة تشاجر مع زوجته حتي تفاجئ الجيران بأن نجلهما يطرق عليهم الباب ويصرخ “ بابًا قتل ماما وهرب”، ودخلوا وشاهدوا المجني عليها جثة هامدة وأبلغوا رجال مباحث القسم.

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان من جهودهم لضبط صاحب مصنع متهم بقتل زوجته خنقا بـ "إيشارب"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا بمنطقة 15 مايو محافظة القاهرة.

- تفاصيل البلاغ

وكان قسم شرطة مدينة 15 مايو، قد تلقى بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعي "ف، أ " 53 عاما فى محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.