الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها بـ 15 مايو

مقتل ربة منزل
مقتل ربة منزل

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

وقال المصدر إن الزوج المتهم يعمل في تجميع التمور وتصنيعها كمنتجات “عجوة” ويوم الواقعة تشاجر مع زوجته حتي تفاجئ الجيران بأن نجلهما يطرق عليهم الباب ويصرخ “ بابًا قتل ماما وهرب”، ودخلوا وشاهدوا المجني عليها جثة هامدة وأبلغوا رجال مباحث القسم.

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان من جهودهم لضبط صاحب مصنع متهم بقتل زوجته خنقا بـ "إيشارب"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا بمنطقة 15 مايو محافظة القاهرة.

- تفاصيل البلاغ

وكان قسم شرطة مدينة 15 مايو، قد تلقى بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعي "ف، أ " 53 عاما فى محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

تفاصيل واقعة مقتل خنقا 15مايو

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مفاجأة.. الزمالك يفسخ عقد لاعبه التونسى

الرئيس السيسى: الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون ضعيفة ومنبطحة

«العوض»: مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون عبر الوحدة الوطنية الفلسطينية