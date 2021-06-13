سقط عليها لوح خشبى.. القصة الكاملة لضحية المنوفية داليا الخواجة

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لثلاث فتيات كن يسرن في أحد شوارع المنوفية أسفل عقار تحت التجديد، وإذا بلوح خشبي يسقط على إحداهن بسبب شدة الرياح وسرعان ما حاولن تفاديه، لكنه سقط على رأس الضحية داليا.

تشطيب واجهة عمارة

الفيديو يرصد الطالبة داليا خالد الخواجة بالصف الثالث الثانوي حينما سقطت قطعة خشب ضخمة على رأسها بشارع عاطف السادات بشبين الكوم أثناء تشطيب واجهة عمارة، ما أدى إلى وفاتها.

وفاتها

أفزع الأمر صديقتيها وتركهما في حالة مربكة من الصدمة والذهول، واجتمع المارة بالشارع حول الفتاة التى فارقت الحياة على الفور محاولين إنقاذها من قدرها المحتوم، لكن للأسف لم تنجح محاولاتهم.

"محاولة إنقاذ"

حاول الأهالي والمارة إنقاذ الطالبة إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها لمستشفى شبين الكوم

"تشييع الجثمان"

شيع الجثمان من مسجد حسام الدين عقب وصول الجثمان وسط حضور كبير من أبناء مدينة شبين الكوم.



وداليا خالد محمد الخواجة، تدرس بالصف الثالث الثانوي، طالبة بمدرسة دار التربية الرسمية للغات في شبين الكوم بالمنوفية. والدها يدعى خالد الخواجة يعمل مدرس لغة فرنسية بإحدى مدارس محافظة المنوفية، والدتها هي دعاء الجمال وكيلة مدرسة بشبين الكوم بالمنوفية.

" تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

وعلق أحد رواد مواقع التواصل:"النهار دا في المنوفية، طالبة في 3 ثانوي علمي اسمها: داليا خالد الخواجة، رايحة دروسها مع صحابها وكانت عايشة طبيعي وبتفكر في اللي جاي ومش عاملة حسابها لأي حاجة، وإذا بفاجعة القدر!!، إذا بالآخرة تنذر، وتقطع الشعرة الواصلة.

خشبة كبيرة وقعت ع دماغها ماقامتش، اللهم اجعلها من شهداء طلب العلم، وأنزل الصبر على أمها وأهلها وصديقاتها، ونجنا اللهم من موت الغفلة، اللهم نجنا من موت الغفلة.. اللهم نجنا من موت الغفلة، الڤيديو يوجع القلب، جايز يفوق غافلين مننا عن طاعة ربنا والالتزام".