«مصر أم الدنيا».. روّاد «تويتر» يدشنون هاشتاج جديد #تويتة_فى_مصر

تصدّر هاشتاج جديد دونه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوين "تويتر" في مصر، وهو هاشتاج #تويتة_في_مصر، ليصبح تريند رقم واحد عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، وشارك به العديد من متابعي ومستخدمي الموقع، وكتبوا به مواقف كثيرة في حب مصر، سواء كانوا مواطنين مصريين، أو من دول شقيقة أيضًا.

وكتب حساب يحمل اسم ماجد محجوب، من روّاد موقع "تويتر" وهو ليبي الجنسية في هاشتاج #تويتة_في_مصر، قائلًا: "من ليبيا نفدي مصر بكل ما نملك"، وشارك كريم منصور من روّاد العالم الافتراضي "تويتر" عبر هذا الهاشتاج السالف ذكره، فكتب قائلًا: "حفظ الله مصر وشعبها"، ورد عليه حساب يحمل اسم مجدي عبد الله، من روّاد موقع "تويتر"، فكتب قائلًا: "في حبك يا مصر، بنحبك يا مصر ونفديكي بدمنا".

وشارك حساب يحمل اسم "يوسف" من روّاد موقع "تويتر" في هاشتاج "تويتة في حب مصر"، وكتب: "‏مصر هي الدولة الوحيدة اللي في الشرق الأوسط كله اللي شعبها انتفض لما لئي ان جماعة إرهابية بتهدد تنوعه وهي حضارة الماضي والمستقبل ليها ولكل حلفائها، ‎#تويته_في_حب_مصر".

وكتب حساب يحمل اسم عمرو، من روّاد موقع "تويتر"، في الهاشتاج الذي تصدر موقع "تويتر" ليصبح تريند رقم واحد قائلًا: "‏مش حتلاقي في أي دولة في العالم من يروي عطشان "مجانًا" سبيل لله.. إلا في ‎#مصر ‎#تويته_في_حب_مصر".

وتفاعل حساب يدعى حسن فارس، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع الهاشتاج #تويتة_في_ حب_مصر، وأعرب عن حبه الشديد لمصر، وكل ذرة تراب بها، وعن التطور الذي وصلت إليه مصر منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدرة الحكم، وعودة ريادتها في منطقة الشرق الأوسط، فكتب قائلًا: "‏تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي ‎#تويته_في_حب_مصر".