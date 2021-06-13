محافظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحي جزيرة الحجر

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع صرف صحي جزيرة الحجر بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما وافق على تخفيض نسبة 50% من الرسوم المستحقة لمركز معلومات شبكات المرافق لتوصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية إستجابة لمطلبهم.

يأتي هذا في إطار جوالته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز الشهداء تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وأشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومندوب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع واستمع الى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع وأليات العمل به والموقف التنفيذي له، مشيراً أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع بنسبة 100% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة إنحدار بنسبة 100% بطول 18,5 كم، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 100% بطول 3 كم، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات صرف صحي بنطاق المركز بمعرفة الهيئة بنهاية شهر يوليو.

افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية

افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية

افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية

افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية

افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية