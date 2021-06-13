الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحي جزيرة الحجر

افتتاح المشروعات
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع صرف صحي جزيرة الحجر بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما وافق على تخفيض نسبة 50% من الرسوم المستحقة لمركز معلومات شبكات المرافق لتوصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية إستجابة لمطلبهم.

يأتي هذا في إطار جوالته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز الشهداء تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وأشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومندوب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع واستمع الى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع وأليات العمل به والموقف التنفيذي له، مشيراً أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع بنسبة 100% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة إنحدار بنسبة 100% بطول 18,5 كم، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 100% بطول 3 كم، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات صرف صحي بنطاق المركز بمعرفة الهيئة بنهاية شهر يوليو.

افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
افتتاح المشروعات التنموية بالمنوفية
المنوفية محافظة خدمات الشهداء الصرف الصحي مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي المشروعات التنموية 2 مليون جنيه أهالى القرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مفاجأة.. الزمالك يفسخ عقد لاعبه التونسى

الرئيس السيسى: الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون ضعيفة ومنبطحة

«العوض»: مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون عبر الوحدة الوطنية الفلسطينية