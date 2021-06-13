الرئيس السيسى: الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل فى مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسي بالقاهرة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.



وأكد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التى تتمتع به مصر حالياً، وفى إطار من الوعى الشعبى الذى تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر.