الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مدرستي «دراجيل وشهداء 30 يوينو»

محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح مدرستي دراجيل

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة دراجيل الرسمية للغات (إنشاء جديد) ومدرسة شهداء ثورة 30 يونيو الرسمية للغات بكفر دنشواى (إنشاء جديد) خلال جولته الميدانية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية، رافقة الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ومدير الإدارة التعليمية بالشهداء ومندوب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظة المنوفية مدارس خدمات فرح الشهداء مشروعات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

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