ضبط 3 طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

حررت إدارة تموين صان الحجر بالاشتراك مع إدارة تموين الحسينية محضرا ضد “ا.ع.م ” لتجميع 72 شيكارة دقيق بلدي 82% زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي 3 طن و600 كيلو وتم تسليم الدقيق لمستودع دقيق الحسينية على ذمة القضية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.