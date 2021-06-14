الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض جماعى لـ5 من شباب الفنانين فى قاعة المشربية

معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية

تستضيف قاعة المشربية للفن المعاصر مجموعة من 5 مواهب شابة: سارة أيمن، روان عباس، مروة عطوة، أحمد ياسر ومحمود سامي قابيل. بدءًا من الأحد الموافق 20 يونيو الجاري حتى 15 يوليو القادم .

 

هؤلاء الفنانين الشباب قادمين من خلفيات مختلفة، واجتمعوا بشكل عفوي، من خلال المحادثات وتبادل الأفكار وبمقارنة أعمالهم الفنية المختلفة قرروا عرضها معا لأول مرة.

 

تشمل العروض وسائل متنوعة، بدءًا من اللوحات والرسومات إلى التطريز، نهجها مختلفة جدًا ولكنها جميعًا معالجة قضايا الجسم والهوية. يرحبوا بنا في الفناء الخلفي، حيث أبسط الأشياء هي الأكثر تعقيدًا، والفنانين يعبرون عن المشاعر المزدوجة مثل الحرية والضعف والقرب والشعور بالوحدة.

 

إلى جانب هذا تعالج لوحات المعرض العديد من قضايا الشباب المطروحة حول المستقبل، ومحاولة التعبير على بعض المشاكل التي يواجهونها مثل الاستغراق في العزلة والوحدة، ومن ثم يطرح  المعرض العديد من القيم المختلفة مثل قيمة ومعنى مفهوم الحرية في مواجهة الضعف والعزلة  والوحدة وعدم الاتزان.

 

جاء نص بيانهم على تقديم معرضهم الجماعي "نجلس... مساء كل ليلة في حديقتنا الصغيرة، خمس مقاعد وكأن العالم فارغ من حولنا، نتأمل ما يحيط بنا في روتين يومي، نراقب الارجوحة في حيرة… هل تتمايل مع الهواء أم أننا نشارك أحدهم في عالم موازي وقت لهوِه، ننظر إلى شجر الليمون ونتعجب كيف يهدينا ثماره بتلك السهولة، لو اننا مكانه لما تركنا شئ بدون مقابل، نغفل عن قهوتنا كـالعادة حتى أننا تعودنا على الاستمتاع بها باردة، نمازح بعضنا، هل القهوة في الأصل مشروب ساخن أم نحن من نتعجل احتساءها، أبسط الاشياء في حديقتنا معقدة جدًا، كما هو الحال بداخل أنفسنا.

 

جدير بالاشارة سيستمر افتتاح المعرض من الخامسة مساءا إلى التاسعة مساءا !

معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
معرض باحتنا الخلفية
باحتنا الخلفية 5 فنانين شباب المشربية للفن المعاصر أفكار الشباب مفهوم الحرية

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