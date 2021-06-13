محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بزيارة مصابي حادث العلاقي (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا بزيارة المصابين بمستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

جاء ذلك عقب وقوع حادثى سير إحداهما على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة والأخر على طريق أسوان / العلاقى، مما أسفر عن وفاة 2 من المواطنين وإصابة 15، بالإضافة إلى 5 سودانيين.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، وخرج ١٢ مصابا بعد تماثلهم للشفاء، في حين يتلقى ٨ العلاج اللازم منهم ٣ تم حجزهم بالعناية المركزة لحالتهم الحرجة، بينما يتلقى ٥ مصابين من السودان الشقيق الرعاية الطبية المتكاملة بقسم الأستقبال.

العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى

العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى