الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بزيارة مصابي حادث العلاقي (صور)

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا بزيارة المصابين بمستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

جاء ذلك عقب وقوع حادثى سير إحداهما على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة والأخر على طريق أسوان / العلاقى، مما أسفر عن وفاة 2 من المواطنين وإصابة 15، بالإضافة إلى 5 سودانيين.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، وخرج ١٢ مصابا بعد تماثلهم للشفاء، في حين يتلقى ٨ العلاج اللازم منهم ٣ تم حجزهم بالعناية المركزة لحالتهم  الحرجة، بينما يتلقى ٥ مصابين من السودان الشقيق الرعاية الطبية المتكاملة بقسم الأستقبال.

 

العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى
العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى
العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى
العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى
العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى
العميد أيمن رضا يزور المصابين بمستشفى أسوان الجامعى
أسوان ميكروباص مستشفى اصابة محافظ أسوان الطريق الصحراوي السكرتير العام

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