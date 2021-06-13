البيرو تتجاوز عتبة مليوني إصابة بكورونا

تخطى عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في البيرو المتضررة بشدة من فيروس كورونا، مليوني حالة، وهي عتبة لم يكترث لها أحد في هذا البلد الواقع في منطقة جبال الأنديس والذي ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية.

أصيب 2,001,059 شخصاً بفيروس كورونا توفي منهم 188,443، وفق أحدث تعداد أوردته وزارة الصحة في البيرو الأحد.

ويتلقى 10711 شخصاً العلاج في المستشفى من بينهم 2548 في قسم العناية المركزة، بحسب المصدر نفسه.



وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان (33 مليون نسمة).



في 31 مايو، رفعت البيرو بما يتجاوز الضعف حصيلتها الرسمية للوفيات بفيروس كورونا، وذلك من 69 الفا الى أكثر من 180 الفا، بناء على توصيات مجلس تقني يضم خبراء بيروفيين ومن منظمة الصحة العالمية.



وأدلى البيروفيون الأحد الماضي بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تتنافس فيها بفارق ضئيل مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري والزعيم اليساري المتشدد بيدرو كاستيو، لكن النتائج النهائية لم تُعلن بعد.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.